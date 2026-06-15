Le mercato estival 2026 est ouvert ! Suivez celui de l’OM sur FCMarseille !

Le Marché de transferts estival vient d’ouvrir ses portes ce lundi 15 juin 2026 et s’achèvera le et s’achèvera le mardi 1er septembre 2026 à 19h59 (dates pour le championnat français). A compter d’aujourd’hui, et comme à chaque période de mercato, vous pouvez suivre le meilleur du mercato de l’OM sur “Football Club de Marseille” et notre page mercato dédiée.

Rendez-vous quotidien, les tableaux du mercato chaque soir à 19h ! Mais aussi toutes les news relayées dans la journée. On vous parlera aussi des concurrents du club olympiens !

Comme d’habitude, vous retrouverez nos curseurs de probabilité pour chaque info ou rumeur qui circule dans les différents médias. Pour les non initiés, ce pourcentage permet de situer le niveau de faisabilité du transfert. En partant de la “rumeur en bois” pour arriver à l’officialisation.