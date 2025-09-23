Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Le message fort d’Acherchour après la victoire de l’OM face au PSG !
OM Actualités

Le message fort d’Acherchour après la victoire de l’OM face au PSG !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
walid acherchour
walid acherchour

L’Olympique de Marseille a signé un succès de prestige ce dimanche soir en battant le Paris Saint-Germain (1-0) au Vélodrome. Une victoire qui vient clore une semaine intense pour les hommes de Roberto De Zerbi, après leur performance européenne face au Real Madrid. Sur le plateau de Winamax FC, le consultant Walid Acherchour n’a pas caché son enthousiasme quant à la portée de ce succès.

Pour Acherchour, cette victoire ne doit rien au hasard. « C’est une semaine pour l’OM (Real puis PSG) qui doit être fondatrice et qui sera pour moi fondatrice. Il fallait que De Zerbi tape du poing sur la table et fasse un vrai coup, un gros coup. Pour légitimer son statut, son staff, son CV car il y avait beaucoup de doutes, à juste titre parfois », a-t-il expliqué.

Une semaine fondatrice pour De Zerbi et l’OM

 

Le consultant souligne que les critiques ont parfois été trop sévères à l’égard du coach italien : « Il y a eu des critiques acerbes, parfois trop importantes. De Zerbi avait besoin de cette semaine face au Real Madrid, face au PSG. Pour moi ce soir il a tout bon ! »

Des choix tactiques payants

Au-delà du résultat, Walid Acherchour a mis en avant les décisions fortes prises par l’entraîneur marseillais. « Le choix du système de jeu, le choix de sortir Medina, le trio Pavard – Balerdi – Aguerd, Weah qui revient dans son rôle de piston droit, Emerson Palmieri mais aussi le milieu à deux O’Riley / Hojbjerg », a-t-il détaillé.

 


Selon lui, l’animation collective a été déterminante : « Vu le match qu’ils avaient fait à Bernabeu, ils ont fait un super match. Gouiri devant a fait un bon match. De Zerbi essaye constamment de donner des informations à son groupe. Ce soir on a l’équipe de De Zerbi ».

Enfin, Acherchour estime que ce succès peut marquer un tournant : « Cela doit être un déclic pour se dire qu’au Vélodrome cela va être dur pour tout le monde ! »

Avec cette victoire, l’OM envoie un signal fort à la Ligue 1 et confirme qu’il faudra compter sur le projet de De Zerbi dans la course au haut du tableau.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823