Le message fort d’Acherchour après la victoire de l’OM face au PSG !

L’Olympique de Marseille a signé un succès de prestige ce dimanche soir en battant le Paris Saint-Germain (1-0) au Vélodrome. Une victoire qui vient clore une semaine intense pour les hommes de Roberto De Zerbi, après leur performance européenne face au Real Madrid. Sur le plateau de Winamax FC, le consultant Walid Acherchour n’a pas caché son enthousiasme quant à la portée de ce succès.

Pour Acherchour, cette victoire ne doit rien au hasard. « C’est une semaine pour l’OM (Real puis PSG) qui doit être fondatrice et qui sera pour moi fondatrice. Il fallait que De Zerbi tape du poing sur la table et fasse un vrai coup, un gros coup. Pour légitimer son statut, son staff, son CV car il y avait beaucoup de doutes, à juste titre parfois », a-t-il expliqué.

Une semaine fondatrice pour De Zerbi et l’OM

Le consultant souligne que les critiques ont parfois été trop sévères à l’égard du coach italien : « Il y a eu des critiques acerbes, parfois trop importantes. De Zerbi avait besoin de cette semaine face au Real Madrid, face au PSG. Pour moi ce soir il a tout bon ! »

Des choix tactiques payants

Au-delà du résultat, Walid Acherchour a mis en avant les décisions fortes prises par l’entraîneur marseillais. « Le choix du système de jeu, le choix de sortir Medina, le trio Pavard – Balerdi – Aguerd, Weah qui revient dans son rôle de piston droit, Emerson Palmieri mais aussi le milieu à deux O’Riley / Hojbjerg », a-t-il détaillé.

💪 “C’est une semaine fondatrice pour l’OM de De Zerbi. Face au PSG, il a eu tout bon dans ses choix de joueurs et son plan de jeu. On dit souvent que ce coach, c’est de la poudre aux yeux… Mais ce soir, on a vu sa patte. Ça doit être le déclic !” 🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/1QFofuG1BW — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) September 23, 2025



Selon lui, l’animation collective a été déterminante : « Vu le match qu’ils avaient fait à Bernabeu, ils ont fait un super match. Gouiri devant a fait un bon match. De Zerbi essaye constamment de donner des informations à son groupe. Ce soir on a l’équipe de De Zerbi ».

Enfin, Acherchour estime que ce succès peut marquer un tournant : « Cela doit être un déclic pour se dire qu’au Vélodrome cela va être dur pour tout le monde ! »

Avec cette victoire, l’OM envoie un signal fort à la Ligue 1 et confirme qu’il faudra compter sur le projet de De Zerbi dans la course au haut du tableau.