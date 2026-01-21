Le onze de départ de l’OM face à Liverpool

Voici le onze de départ qu’a décidé d’aligner l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi pour ce match face à Liverpool à l’occasion de la 7e journée de C1…



Rulli

Weah,Murillo, Pavard,Balerdi, Medina

Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood, Gouiri, Traoré

