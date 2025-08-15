Le onze de départ de l’OM face à Rennes avec une grosse surprise

Voici le onze de départ qu’a décidé d’aligner l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi face à Rennes pour le match d’ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1.

Le Onze de l’OM

Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Kondogbia– Højbjerg, Gomes, Rabiot – Rowe, Greenwood, Gouiri

Sur quelle chaîne suivre Rennes – OM ?

Nouveau diffuseur cette saison : Ligue1+, la chaîne officielle de la LFP. Ce Rennes – OM sera le premier match diffusé par la chaîne, avec une prise d’antenne dès 19h15 pour l’avant-match. Aux commentaires, le duo Xavier Domergue – Benoît Cheyrou sera aux commandes.

Un premier test XXL

Pour les deux équipes, ce match est un premier gros test. Rennes veut frapper fort d’entrée devant son public, tandis que l’OM espère confirmer sa bonne préparation estivale et afficher déjà les principes de jeu de Roberto De Zerbi.

LA DECLA

ROBERTO DE ZERBI : “On est plus compétitifs… Je suis très content de ce qui a été réalisé.” Il se réjouit surtout d’avoir conservé ses piliers : “C’est facile de partir de l’OM, mais difficile de trouver un club semblable.” Un message fort pour ses hommes et pour ses adversaires. Et s’il retrouvera Valentin Rongier et Quentin Merlin, désormais rennais, De Zerbi relativise tout risque de désavantage : “Dans le foot, il n’y a plus vraiment de secrets…” Avant de prévenir : “Ce sera un match difficile. Pour nous, mais pour eux aussi”.