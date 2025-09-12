Le onze de départ probable de l’OM face à Lorient

L’OM retrouve la Ligue 1 ce week-end avec la réception de Lorient, pour le compte de la 4e journée de la saison 2025/2026. Battus à Lyon avant la trêve internationale, les Marseillais doivent absolument se relancer pour lancer leur saison et effacer les polémiques du début d’exercice, notamment autour de l’épisode Adrien Rabiot.

Un effectif à recomposer après la trêve

Cette pause aura permis à Roberto De Zerbi de mieux intégrer ses nombreuses recrues estivales : Aguerd, Pavard, Emerson, Vermeeren et O’Riley. Mais l’entraîneur italien devra composer avec les retours tardifs des internationaux argentins (Rulli, Balerdi) et de Weah, qui pourraient débuter sur le banc.

Autre bonne nouvelle : Medina et Paixao devraient retrouver le groupe pour cette rencontre.

Pavard – Aguerd en charnière, O’Riley pour débuter ?

Si De Zerbi conserve son habituel 4-2-3-1, plusieurs nouveautés sont attendues dans le onze de départ. La défense centrale pourrait être confiée à la nouvelle paire Pavard – Aguerd, épaulée par Murillo à droite et Emerson à gauche.

Au milieu, Gomes devrait être aligné aux côtés de Højbjerg, avec une interrogation au poste de meneur de jeu. La recrue O’Riley semble en bonne position pour débuter.

En attaque, Aubameyang devraient souffler pour laisser sa place à Gouiri , accompagnés par Hamed Traoré sur le côté gauche et Greenwood à droite

Le onze probable de l’OM

De Lange – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Gomes, Højbjerg – O’Riley – Greenwood, Gouiri, Traoré

Un onze largement remanié, pensé comme une répétition générale avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions, puis la réception du PSG en championnat.