Le partenariat OM x JUL se poursuit pour une saison de plus !

L’Olympique de Marseille et D’Or et de Platine par JUL continuent leur aventure pour une saison comme l’annonce le club dans un communiqué ce mardi.

Ce mardi, l’OM annonce que le partenariat avec l’artiste marseillais JUL se poursuit pour une saison de plus. Le logo D’Or et de Platine sera une nouvelle fois sur le maillot des Marseillais pour la saison 2024/2025. Le club l’a annoncé dans un communiqué.

L’aventure entre l’OM et @jul 👽 se poursuit ! 🤝💙 Le maillot 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒆𝒏 arborera le 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐃&𝐏 une saison de plus ! 🤩

L’Olympique de Marseille et D’Or et de Platine sont fiers d’annoncer la poursuite de leur aventure commune. Un partenariat qui continue de faire sens entre deux porte-drapeaux de la cité phocéenne et deux communautés de fans engagés.

Pour la troisième saison consécutive, le label musical du rappeur marseillais JuL témoigne de son engagement envers le club et confirme son rôle de partenaire premium de l’OM pour la saison 2024/2025.

L’OM et JuL réaffirment ainsi leur volonté de poursuivre une aventure qui contribue au rayonnement de Marseille et continue de rapprocher deux communautés de fans qui comptent parmi les plus passionnées et engagées de France et d’Europe. Ce renouvellement caractérise également la volonté de JuL, à travers son label, de poursuivre son engagement vis-à-vis du programme du club « Treizième Homme » dans le but de soutenir plusieurs projets structurants comme le développement du football féminin ou celui de la formation, au sein du territoire.

Ensemble, les deux entités locales au rayonnement international continueront de s’impliquer tout au long de la saison par le biais d’initiatives à destination de la jeunesse marseillaise et accentueront, un peu plus encore, leur ancrage régional à l’image de la réhabilitation, en avril dernier, du stade Julien Baudon dans le cadre du projet « Capitale du foot ».

Avec la poursuite du partenariat, le logo D&P continuera de s’afficher sur les maillots des équipes professionnelles masculine et féminine lors de la saison 2024-25. Les Olympiennes pourront d’ailleurs compter, plus que jamais, sur le soutien de l’artiste, plus gros vendeur de disques de l’histoire du rap français, pour accompagner leur ambition d’accession à l’élite du football français.

Afin de célébrer cette aventure qui perdure dans le temps, une collection inédite de produits OM x D&P sera disponible dans les prochains jours sur le site du label pour tous les amoureux du club et du rappeur qui auront également la possibilité de voir le « J » se produire à l’Orange Vélodrome en fin de saison.

L’artiste déclare : « Je suis fier de continuer ce partenariat avec mon club de cœur et j’espère que cela pourra donner de l’espoir à la jeunesse marseillaise ! C’est un rêve pour moi de voir ma marque D’Or et de Platine sur le maillot de l’OM ! «



Pablo Longoria, Président de l’Olympique de Marseille : « Nous sommes heureux de renouveler cette collaboration, unique en son genre, avec une icône marseillaise qui prouve à quel point l’OM est attaché à l’identité de Marseille. Le soutien de JuL à travers son label nous permet ainsi de consolider le lien qui nous unit à notre communauté et de continuer d’affirmer notre enracinement territorial. «