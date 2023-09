Le point sur les nombreux absents à venir pendant la CAN pour l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille possède un bel effectif cette saison avec beaucoup de joueurs africains de très bons niveaux. Malheureusement, beaucoup d’entre eux pourraient quitter le club en janvier prochain au moment de la CAN…

La trente-quatrième CAN se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Durant cette période, l’OM devrait disputer quatre matchs de championnat (trois réceptions à domicile, Strasbourg, Monaco et Metz et un déplacement, à Lyon) ainsi qu’un potentiel seizième de finale de Coupe de France (le 21 janvier) et un potentiel huitième (autour du 7 février). Six rencontres donc. Avec combien d’absents ?

8 absents ? Un potentiel neuvième ?

Deux internationaux sont déjà assurés de ne pas y aller, car éliminés en qualifications, il s’agit de deux recrues : Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang.

Les joueurs de l’#OM susceptibles de participer à la prochaine #CAN : 🇨🇫 Geoffrey Kondogbia ❌

🇲🇦Azzedine Ounahi

🇲🇦Amine Harit

🇬🇦PE Aubameyang

🇸🇳 Ismaïla Sarr

🇸🇳 Pape Gueye

🇸🇳Iliman Ndiaye

🇨🇩Chancel Mbemba

🇨🇲François Mughe

🇨🇲Simon Ngapandouetnbu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 8, 2023



Six joueurs sont certains d’y aller (ou au moins de voir leur sélection y aller) : Azzedine Ounahi et Amine Harit avec le Maroc, Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Iliman Ndiaye avec le Sénégal ainsi que Chancel Mbemba, qualifié hier avec la République Démocratique du Congo.

Les deux camerounais François-Régis Mughe et Simon Ngapandouetnbu sont en ballotage favorable, un nul ou une victoire mardi dans le match des Lions Indomptables face au Burundi les qualifierait.

Il y aurait donc huit potentiels absents tout en surveillant la situation du dernier arrivée, Bamo Meïté, susceptible d’être appelé avec la Côte d’Ivoire d’ici-là.