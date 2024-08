Le point sur Wahi / Moukoko / Nketiah… Blessure sérieuse pour Blanco? Les lofteurs se révoltent… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Le point sur Wahi / Moukoko / Nketiah… Blessure sérieuse pour Blanco? Les lofteurs se révoltent…

De nombreux joueurs ont été mis de côté par la direction de l’Olympique de Marseille. La Provence explique que l’agacement commence à se faire ressentir en interne.

L’Olympique de Marseille a choisi de mettre de côté quelques joueurs présents dans l’effectif la saison dernière à savoir Pau Lopez, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia ou encore Jordan Veretout. Le défenseur congolais a d’ailleurs été mis à pied pour un mauvais comportement jugé par le club.

La Provence explique ce mercredi qu’il n’est pas le seul à taper du poing sur la table. Ces joueurs estimeraient être traités comme du « bétail » et ne comprennent pas que l’OM agisse de la sorte. Pour le moment, il n’y a pas encore de discussions très avancées pour qu’ils puissent se trouver une porte de sortie.

Le président de l’Union des Footballeur du Congo et ancien international Herita Ilunga a ciblé la direction de l’Olympique de Marseille pour leur choix d’avoir mis Chancel Mbemba de côté.

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel. », a posté l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.

L’OM avance sur la succession de Pierre-Emerick Aubameyang. Le journaliste Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier compliqué !

Nous sommes le 7 août 2024 et il n’y a toujours pas de successeur à Pierre Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque à l’OM. Plusieurs pistes sont explorées dont Elye Wahi ces dernières heures. Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier en expliquant qu’Eddie Nketiah est toujours visé. Cette option reste plausible bien qu’une offre ait encore été refusée par le bord d’Arsenal il y a une semaine.

Pour terminer, le journaliste ajoute que ces deux dossiers au poste d’attaquant ne sont pas liés à la piste menant à Youssoufa Moukoko.

L’OM a perdu de nombreux éléments cet été en attaquant. Aubameyang, Sarr et Ndiaye ont en effet été transférés et n’ont pas encore été remplacés. Le successeur de l’ancien d’Arsenal pourrait se nommer Elye Wahi (21 ans).

Auteur d’une saison moyenne (9 buts en ligue 1) Elye Wahi avait été recruté 30 millions d’euros l’an passé. L’État major phocéen va donc devoir augmenter son offre de manière significative pour se rapprocher de cette somme. L’ancien attaquant de Montpellier dispose toutefois d’un bon de sortie. Le RCL ne compte plus sur lui cette saison et souhaite le vendre pour faire entrer de l’argent dans les caisses du club. l’international espoir (13 sélections, 3 buts) n’a d’ailleurs pas débuté le dernier match de préparation. Le mercato olympien va être très animé dans les prochains jours. Le championnat débute le 16 aout et l’OM doit clairement se renforcer en attaque d’ici là.

L’Olympique de Marseille est obligé de recruter deux gardiens cet été avec la grosse blessure de Ruben Blanco en amical. Le club va faire signer un portier en plus de Geronimo Rulli.

Gros coup dur pour Ruben Blanco qui se voyait tenter de chiper la place de numéro 1 d’après La Provence. Le portier espagnol s’est blessé lors des amicaux lors de ce mois d’août et ne pourra même pas être numéro 2 derrière Geronimo Rulli, bien parti pour être le titulaire à ce poste. D’après les informations de Mathieu Grégoire de L’Equipe, un autre portier va arriver en plus de l’Argentin. Il s’agirait de Jeffrey de Lange, gardien néerlandais du club Go Ahead Eagles. L’OM déboursera 2 millions d’euros.

Le feuilleton du gardien de but est semble-t-il sur le point de se clôturer. Les dirigeants olympiens ont exploré de nombreuses pistes ces dernières semaines sans jamais parvenir à conclure. Récemment on apprenait que la nouvelle cible prioritaire de l’OM et de Roberto De Zerbi se nommait Gerónimo Rulli. Le portier de l’Ajax a rapidement fait savoir qu’il souhaitait rejoindre Marseille. Les discussions entre les deux clubs ont donc pu débuter. Elles se sont visiblement accélérées ces dernières heures. Le journaliste italien Fabrizio Romano vient de confirmer qu’un accord verbal a été trouvé pour un montant de transfert de l’ordre de 3 millions d’euros. Le joueur signera donc son contrat dans les prochains jours indique t-il sur son compte twitter ce mardi soir.

