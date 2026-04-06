Le président de l’OM sort du silence et fixe le cap !

Malgré la défaite concédée sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), le président intérimaire de l’Olympique de Marseille, Alban Juster, a tenu à retenir le positif au coup de sifflet final.

Présent en zone mixte, le dirigeant marseillais n’a pas caché sa frustration face au résultat, mais il a surtout insisté sur le contenu proposé par les joueurs, qu’il considère comme l’un des plus aboutis de ces dernières semaines. Un discours volontairement optimiste à l’approche du sprint final, alors que l’OM reste engagé dans la course au podium.

« Simplement, vous le savez, ce soir on est tous très déçus, très frustrés du résultat. Mais je crois qu’on a aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement une des meilleures depuis plusieurs mois. Le plus important maintenant, c’est de capitaliser sur cette prestation et sur le travail qui est fait par Habib et son staff au quotidien depuis plusieurs semaines. Il faut utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l’objectif qu’on s’est fixé en début de saison, que vous connaissez tous : le podium. Rien n’est joué. Le résultat nous est défavorable, mais il reste six matchs et on va tout faire pour obtenir notre résultat. Et je veux aussi remercier nos supporters qui se sont déplacés en nombre ce soir, malgré les difficultés pour nous rejoindre, et qui nous ont soutenus du début à la fin. » A lire aussi : Monaco – OM (2-1) : Le debrief avec Jérémy Mathieu !

Au-delà de la déception, le message est clair : l’OM veut s’appuyer sur cette prestation encourageante pour rebondir rapidement. Avec encore six rencontres à disputer, tout reste ouvert dans la lutte pour les places européennes, et Marseille entend bien jouer sa carte jusqu’au bout.