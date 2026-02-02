Le pronostic surprenant de Raymond Domenech dans la course OM vs Lyon !

Alors que l’Olympique de Marseille a été rejoint par Lyon au classement après la série de dix victoires consécutives des Rhodaniens toutes compétitions confondues, Raymond Domenech a pris le contre-pied du discours ambiant. Sur le plateau de L’Équipe du soir, l’ancien sélectionneur des Bleus s’est montré pour une fois optimiste pour l’OM, qu’il estime capable d’accrocher la troisième place.

Raymond Domenech affiche sa confiance en l’OM

Dans un contexte où beaucoup d’observateurs voient Lyon passer devant Marseille dans la course au podium, Raymond Domenech a clairement affiché sa position. Intervenant sur L’Équipe du soir, il a expliqué croire encore au potentiel marseillais malgré l’irrégularité observée cette saison.

« Je crois encore en l’OM. Il va y avoir encore beaucoup de mouvements, et pourquoi pas un changement d’entraîneur d’ici à la fin de saison. Mais sinon cette équipe de Marseille a un vrai potentiel, on ne peut pas lui enlever cela », a déclaré l’ancien sélectionneur, dans des propos tenus à l’antenne et relayés par L’Équipe.

Un discours à contre-courant alors que Lyon, fort de sa dynamique actuelle, a recollé à l’Olympique de Marseille au classement de Ligue 1.

Domenech imagine un départ de De Zerbi ?

Raymond Domenech a ensuite développé son analyse en comparant directement les effectifs marseillais et lyonnais. Selon lui, l’OM dispose d’un avantage clair sur le plan individuel, susceptible de peser lors du sprint final.

« Quand on compare le potentiel au niveau des joueurs de Marseille et de Lyon, il n’y a pas photo. L’OM a une équipe qui peut être plus solide. À un moment, ils vont peut-être arrêter de changer l’équipe tous les jours, et en mettre une qui tienne la route », a-t-il poursuivi, avant d’insister sur l’importance de l’expérience lors des matches décisifs.

Un paramètre renforcé par le calendrier à venir. Contrairement à Lyon, engagé en coupe d’Europe lors de la seconde partie de saison, l’Olympique de Marseille pourra se concentrer exclusivement sur la Ligue 1. Un élément qui pourrait offrir un avantage non négligeable à Roberto De Zerbi, en disposant de davantage de temps pour préparer ses rencontres et gérer son groupe.