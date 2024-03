Le retour de Clauss annoncé? Deux Marseillais finalement aptes pour le PSG? Les priorités de Longoria pour l’après Gasset… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Le retour de Clauss annoncé? Deux Marseillais finalement aptes pour le PSG? Les priorités de Longoria pour l’après Gasset…

OM : Gros coup dur confirmé pour Gasset, le retour de Clauss annoncé?

Ce mardi, Marseille accueillait l’Equipe de France et parmi les titulaires : Jonathan Clauss. Le latéral s’est blessé avec les Bleus et devrait être absent près d’un mois d’après La Provence.

Le Vélodrome a pu observer en direct la blessure de Jonathan Clauss lors du match entre la France et le Chili. Le piston droit devrait être absent pour plusieurs semaines comme l’explique La Provence ce mercredi. En effet, le quotidien local affirme qu’il devrait être de retour dans 3 à 4 semaines pour l’OM. Sa présence face au PSG est actée, il pourrait potentiellement être de retour pour le match retour face à Benfica le 18 avril prochain.

Info La Provence : entre 3 et 4 semaines d’absence pour Jonathan Clauss (OM) 👉 https://t.co/fmCZoSRJ89 pic.twitter.com/4BDDcSkGwt — La Provence OM (@OMLaProvence) March 27, 2024

L’inquiétude de Soultanian

Les blessés s’enchaînent à Marseille, comme une malédiction tombée sur le club depuis la trêve internationale. RMC a enregistré un podcast After Marseille avec Nicolas Vilas. Le journaliste a questionné Alain Soultanian, ancien kiné du club qui connaît bien Jean-Louis Gasset. Après avoir évoqué le coach, l’ancien de l’OM se dit inquiet pour les Marseillais.

« Jean-Louis Gasset… ça ne se décrit pas Jean-Louis, ça se vit ! Ça se vit au quotidien. C’est quelqu’un de merveilleux, compétent, il connaît le boulot. J’ai un grand respect pour Jean-Louis, un grand respect. C’est un monsieur. Les blessés? Bien sûr que je suis inquiet ! Voilà, j’ai répondu à votre question », ironise l’ancien kiné de l’OM.

Le point sur l’infirmerie de l’OM

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille s’est particulièrement remplie durant cette trêve internationale avec les blessure de Clauss, Meité, et Sarr qui rejoignent les joueurs forfaits pour la réception du PSG dimanche soir. Balerdi semble lui aussi incertain désormais.

Incertains : Gigot, Gueye, Balerdi

Blessés : Clauss, Meité, Garcia, Murillo, Onana, Rongier, Nadir, Sarr

🚨 Léo Balerdi 🇦🇷 a encore son souci à l’adducteur ! Les dirigeants marseillais sont extrêmement inquiets après toutes ces blessures, ils n’ont à l’heure actuelle que Mbemba et Merlin pour constituer une défense face au PSG. (Bertrand Latour via @lequipedusoir) #OMPSG #TeamOM pic.twitter.com/9VMSKn5GsG — Infos OM (@InfosOM_) March 27, 2024

Mercato : L’OM a deux pistes prioritaires pour l’après Gasset

L’Olympique de Marseille ne devrait pas continuer son aventure avec Jean-Louis Gasset à l’issu de la saison. Le coach français pourrait être remplacé par Christophe Galtier ou Paulo Fonseca, deux pistes prioritaires du club.

Christophe Galtier et Paulo Fonseca feraient partie des coachs prioritaires pour remplacer Jean Louis Gasset à la fin de la saison. D’après L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom des deux hommes pour prendre la suite du projet après une saison semée d’embuche au poste d’entraîneur.

« Parmi ces courtisans aux moyens supérieurs figure à coup sûr l’OM, qui est loin de l’avoir oublié depuis l’été dernier. Le Portugais fait partie des deux profils prioritaires ciblés pour succéder à Jean-Louis Gasset cet été, en compagnie de Christophe Galtier. L’OL de John Textor est également sensible aux qualités du technicien lusitanien », écrit L’Equipe ce jeudi.

Lille espère prolonger son technicien portugais, Paulo Fonseca, en fin de contrat en juin. Mais la tâche ne s’annonce pas simple et ce ne sera pas pour tout de suite. https://t.co/AJvLEijukS pic.twitter.com/yV6WKY1ojr — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2024

Les Saoudiens ou un autre pays… » peu importe pour Zidane !

Une arrivée de Zinédine Zidane à l’Olympique de Marseille reste l’un des plus gros fantasmes pour une grande partie des supporters. Seulement, on le sait, le Français ne viendra pas sans que toutes les conditions ne soient réunies. Pour Robert Pirès, interrogé à ce sujet par le média Carré, cette possibilité peut exister, même si ce n’est pas l’Arabie Saoudite qui rachète le club.

« Zizou a l’Olympique de Marseille, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir. Après, le connaissant, il faut que le projet soit intéressant. Je vais même pas parler d’argent, ça ce n’est pas mon problème et je m’en fous complet. Mais il faut lui proposer un projet, et surtout, lui proposer des joueurs. Des joueurs avec lesquels il va sentir quelque chose et se dire ‘ok avec eux, je peux gagner’. Ça c’est important. Si demain il décide d’aller à l’OM, ce sera avec ces conditions, ça c’est sûr. Si demain Zizou signe à l’OM, ça donnera une autre image à ce club. Le rachat du club ? Que ce soit avec les Saoudiens ou un autre pays… C’est l’effectif qui est important pour Zizou, et c’est normal. Il a été au Real et il a entraîné de très grands joueurs. Si c’est les Saoudiens, c’est ce qu’il leur dira, et peut-être qu’ils lui répondront ‘ok, dis nous qui tu veux et on va le chercher’ », explique l’ancienne légende d’Arsenal.

OM : Un retour se précise en défense ! Enfin une bonne nouvelle?

La défense de l’OM est clairsemé par les blessures. Un retour devrait faire du bien à Jean-Louis Gasset pour lui laisser une nouvelle option !

L’OM devrait pouvoir compter sur le retour d’Ulisses Garcia d’après les informations de L’Equipe. L’international suisse qui avait quitté le rassemblement il y a quelques jours pour une blessure pourra finalement être apte pour la rencontre face au PSG. Le latéral pourrait notamment évoluer à droite en l’absence de Clauss, Murillo et Sarr qui pouvait éventuellement jouer piston droit.

👉🏼 Ulisses Garcia devrait être disponible pour la réception de Paris dimanche.

(@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/NdT35m8aEv — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 28, 2024

🔵⚪ Podcast – After Marseille ► https://t.co/XdBih1N4j3 Dans cet extrait, Alain Soultanian, kiné historique de l’OM, se dit inquiet pour le match à venir contre le PSG car l’infirmerie se remplit (Meïté, Garcia, Sarr…) 👥 @nicolas_vilas & @flogermain pic.twitter.com/sBXqi4Yy7H — After Foot RMC (@AfterRMC) March 26, 2024

L’avis tranché de Stéphane Guy

L’OM jouera ce dimanche face au PSG mais avec de nombreux blessés. Stéphane Guy donne un conseil à Jean-Louis Gasset sur la gestion de l’effectif et de son onze. Pour lui, ce n’est pas une bonne idée de bricoler en défense en descendant des milieux de terrain. Il vaudrait mieux s’assurer d’avoir des titulaires dans l’entre-jeu quitte à bricoler plus bas.

« Là où je te suis (en s’adressant au supporter à l’antenne, ndlr), c’est qu’il ne faut pas dépeupler le milieu de terrain. C’est central dans le mieux de l’OM avant la trêve quand même, rappelle Stéphane Guy sur RMC. C’était lié à la paire Veretout-Kondogbia. Je me souviens, pour avoir beaucoup échangé les coachs sur ces absences, souvent, même si là c’est une problématique très complexe, ils préfèrent trouver du poste pour poste plutôt que de réinventer une équipe pour palier les absences. Sinon, tu rouvres un chantier au milieu, un chantier derrière aussi… Je ne sais s’il blague ou non notre ami Victor (en citant un message du chat sur YouTube), il nous dit que Kassim Abdallah est revenu avec la N3. C’est vrai ça? Peut être qu’à son âge, Kassim Abdallah peut jouer encore en équipe première de l’OM, 10 ans après ! «