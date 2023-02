Le rôle spécial de Veretout, des absents face à Paris et le faux départ de Rongier… Les 3 infos OM de ce dimanche !

OM : Le rôle bien spécial de Veretout pendant les matchs avec Tudor !

Quand je suis arrivé à Marseille je n’étais pas prêt physiquement

»Chacun s’adapte différemment. Pendant ma préparation avec l’AS Roma, je me suis rendu compte que j’allais partir. Le coach ne m’a pas fait jouer les matchs amicaux. J’ai fait une préparation sur la pointe des pieds pour ne pas me blesser, ce qui est tout à fait normal. Et quand j’arrive à Marseille je ne suis pas prêt physiquement, même si je n’étais pas blessé et que j’ai enchainé les entrainements. Mentalement et physiquement je n’étais pas prêt à répondre présent tout de suite. Tudor m’a fait confiance. Il a voulu me mettre des minutes dans les jambes pour enchainer et me faire atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Mon adaptation a pris un peu plus de temps que les autres. Il faut laisser le temps au joueur aussi de bien s’adapter. Même si on est dans un métier, où surtout à l’OM, on a pas le temps. J’ai pris mon rythme au fur et à mesure. Le début n’a pas été splendide, mais j’ai quand même fait des bons matchs, même si on attendait plus de moi. Maintenant je suis dans une forme physique très bonne. J’enchaine les matchs. Je me sens très bien avec mes coéquipiers. Aujourd’hui je suis bien dans ma tête, je suis bien physiquement et après sur le terrain on essaie de dérouler. » Jordan Veretout – Source : Maritima (16/02/2023)

Mercato OM : Longoria avait tenté de faire partir ce titulaire de Tudor !

Capitaine à son âge à Marseille, ça laisse présager de choses exceptionnelles

« Le voir briller comme défenseur central, c’est une petite surprise, oui. Mais le voir dominant défensivement, non, pas du tout. L’intelligence de jeu, il l’aura toujours, n’importe où sur le terrain. Il aura toujours un coup d’avance sur tout le monde. Il anticipe, il lit, il voit avant les autres, il sait ce qu’ils vont faire. Il sait tout. (…) Sa vraie progression, c’est sur les deux-trois premiers mètres. Jordan Veretout, il a eu ça plus tôt. Mais Valentin a désormais cette faculté de casser le pressing adverse sur ses premiers appuis. Pour le très haut niveau, c’est une condition sine qua none qu’il ne remplissait pas avant. A 12 ans, Valentin a connu une fracture d’une vertèbre et a donc vécu pendant un an avec un corset. Il était en retard physiquement. Quand on joue en U17 National, même un peu avant, il y a des grosses cylindrées au milieu, avec des jeunes costauds, formés de bonne heure physiquement. Lui, c’était le petit en retard physiquement au milieu. Il avait une grosse marge en termes d’intensité physique. Malgré tout, ma priorité, c’était qu’il soit sur le terrain. Donc je l’ai utilisé à différents postes, il a joué latéral, au cœur du jeu, excentré. Ça lui a développé une intelligence qu’il avait déjà, ça l’a renforcé dans tout ce qu’il était capable de faire et ça l’a renforcé parce qu’il était sur le terrain. Capitaine à son âge à Marseille, ça laisse présager de choses exceptionnelles. Sa limite, honnêtement, je ne la connais pas. Je pense qu’il peut aller encore beaucoup plus haut ». Damien Bonnin – source : Eurosport (24/02/2023)

OM : Le groupe de Tudor pour affronter le PSG, avec quelques absents !

« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)

Igor a beaucoup de classe et de malice

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas (en Coupe de France, ndlr), la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d’espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match. » Christophe Galtier – source : Conférecne de presse (24/02/2023)

réalise une première partie de saison incroyable malgré une élimination en. L’un des artisans de ce travail est forcément le coach,. Cependant, le journal L’Equipe explique qu’un joueur joue un rôle bien spécial sur le terrain pour rendre service à son entraîneur. Arrivé de, l’international français a le gros avantage de parler italien. Il joue donc le rôle de messager pour son coach en venant vers le banc durant les rencontres afin de faire passer le message à ses coéquipiers. Le quotidien sportif ajoute également que le milieu de terrain n’hésite pas à donner son avis tactique, en tant que grand consommateur de football.Arrivé en 2019,a su traverser les changements de coach :… Le milieu de terrain s’est distingué par sa constance et sa polyvalence. Pourtant, cela n’a pas empêchéde tenter de le vendre à l’. D’après les informations du journal l’Equipe, lequi était alors directeur sportif sous les ordres deavait tenté de faire partirétait très intéressé par le profil de l’ancien nantais. Finalement, le club lui a fait confiance et l’a même prolongéC’est le Clasico ce dimanche ! L’reçoit lepour le match de clôture de la 25e journée de. Malheureusement pour ce match,est suspendu.n’est toujours pas remis de sa grosse blessure à la cheville. Voici les 18 joueurs convoqués par le coachBlanco, Pau LopezKabore, Kolasinac, Balerdi, Bailly, Clauss, TavaresVeretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, ElmazPayet, Sanchez, Vitinha, Ünder