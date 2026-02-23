Le staf de Beye, ce qui bloque le départ de Longoria et un absent face à Brest… les 3 infos OM de ce jeudi !

L’Olympique de Marseille traverse une phase délicate sur plusieurs fronts ce lundi 23 février 2026. Entre les résultats contrastés en Ligue 1, des spéculations mercato sur un milieu espagnol, et une sanction qui pourrait peser en Coupe de France, l’actualité du club phocéen est dense. Retour sur les faits marquants qui intéressent les supporters de l’OM.

1 / Retour sur la 23ᵉ journée de Ligue 1 – résultats et classement !

La 23ᵉ journée du Championnat de France de Ligue 1 s’est disputée du 20 au 22 février 2026, avec des rencontres décisives pour la course au titre et les places européennes. L’Olympique de Marseille s’est notamment incliné 2-0 à Brest, une prestation compliquée pour son premier match sous le nouvel entraîneur Habib Beye, qui complique la quête d’une qualification européenne.

Voici les résultats marquants de cette journée :

Vendredi 20 février 2026

📍 Stade Brestois 29 2 – 0 Olympique de Marseille

Samedi 21 février 2026

📍 RC Lens 2 – 3 AS Monaco

📍 Toulouse FC 1 – 1 Paris FC

📍 Paris Saint-Germain 3 – 0 FC Metz

Dimanche 22 février 2026

📍 AJ Auxerre 0 – 3 Stade Rennais FC

📍 Angers SCO 0 – 1 LOSC Lille

📍 FC Nantes 2 – 0 Le Havre AC

📍 OGC Nice 3 – 3 FC Lorient

📍 RC Strasbourg Alsace 3 – 1 Olympique Lyonnais

Malgré un bon match de certains concurrents directs, l’OM stagne dans la course au podium après cette journée, tandis que le Paris Saint-Germain profite des résultats pour reprendre la tête du championnat.

2 / Mercato OM : une piste milieu espagnol relancée ?

Dans les colonnes mercato, le nom de Dani Ceballos, milieu de terrain espagnol du Real Madrid, refait parfois surface comme potentiel renfort pour Marseille.

Ceballos, international espagnol âgé de 29 ans évoluant au Real Madrid, n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme titulaire permanent dans l’entrejeu madrilène, ce qui alimente depuis plusieurs saisons des spéculations sur un possible départ.

Il avait déjà été très proche de rejoindre l’OM lors d’un précédent mercato, mais avait finalement décidé de rester en Espagne, malgré des discussions avancées avec Marseille.

À ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite confirmant un intérêt renouvelé de l’Olympique de Marseille pour Dani Ceballos pour l’été prochain, et sa situation contractuelle reste à clarifier.

3 / OM : Højbjerg suspendu pour le quart de finale de Coupe de France

C’est un coup dur pour l’OM dans sa préparation du quart de finale de Coupe de France contre Toulouse : Pierre-Emile Højbjerg sera suspendu pour ce match.

Le milieu danois a reçu vendredi dernier son cinquième carton jaune de la saison, ce qui, selon le règlement de la Ligue de Football Professionnel, entraîne une suspension automatique d’un match.

La décision devrait être formellement validée par la commission de discipline de la LFP, mais tout indique qu’il manquera le quart de finale programmé début mars, alors qu’il reste disponible pour d’autres rencontres de championnat.

Sa suspension constitue une absence significative au milieu de terrain, alors que l’équipe cherche à relancer sa saison sur plusieurs fronts.