Le staf de Beye, ce qui bloque le départ de Longoria et un absent face à Brest… les 3 infos OM de ce jeudi !

L’Olympique de Marseille traverse une phase charnière de sa saison, entre turbulences institutionnelles et nouveau cycle sportif. Tandis que l’avenir de Pablo Longoria s’inscrit dans un contexte juridique complexe, Habib Beye débute officiellement son mandat avec un groupe presque au complet. En parallèle, la composition de son staff technique se précise, révélant une volonté de continuité méthodologique. Trois dossiers distincts mais étroitement liés à la dynamique actuelle du club marseillais.

OM : Ce qui freine le départ de Pablo Longoria

Le départ de Pablo Longoria apparaît désormais comme une issue probable après la récente réorganisation interne menée par Frank McCourt. Si la redistribution des responsabilités sportives au profit de Medhi Benatia a considérablement réduit le champ d’action opérationnel du président, un verrou institutionnel ralentit néanmoins la transition.

Selon L’Équipe, la principale difficulté réside dans la représentation du club au sein du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Pour siéger à cette instance, un dirigeant doit justifier d’au moins une année complète d’expérience à la présidence d’un club professionnel — une condition qu’aucun autre responsable actuel de l’Olympique de Marseille ne remplit.

Un départ immédiat de Longoria entraînerait donc automatiquement la perte de cette représentation stratégique, un scénario jugé délicat par la direction marseillaise. Cette contrainte transforme la situation en négociation juridique plutôt qu’en simple succession managériale.

Dans ce contexte, Longoria disposerait d’un levier non négligeable pour définir les modalités de sa sortie. Des discussions seraient en cours entre ses représentants et le club afin d’aboutir à un accord équilibré.

Brest – OM : Habib Beye confirme un seul absent

Fraîchement présenté, Habib Beye a livré ses premières indications avant le déplacement à Brest. Le nouvel entraîneur devra composer sans Leonardo Balerdi, suspendu pour cette rencontre face au Stade Brestois 29.

Hormis cette absence défensive notable, l’effectif olympien est disponible dans son ensemble. Une donnée précieuse pour Beye, qui entame son mandat dans un calendrier immédiatement exigeant.

Le technicien marseillais a esquissé les grandes lignes de son approche : verticalité, intensité et recherche de résultats rapides. Sans promettre de révolution tactique immédiate, son discours insiste sur l’identité de jeu et l’exigence propre au contexte marseillais.

Cette première sortie en Bretagne constituera un test révélateur pour le nouveau staff, dans un environnement traditionnellement compliqué pour les équipes de l’OM.

Mercato OM : Le staff de Habib Beye se précise

L’officialisation de Habib Beye s’accompagne d’une clarification concernant son encadrement technique. L’ancien coach du Stade Rennais sera entouré de collaborateurs déjà familiers de ses méthodes : Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza.

Ce choix traduit une recherche de stabilité et de continuité dans le travail quotidien. Malgré leur départ collectif récent de Rennes, les trois adjoints retrouvent Beye dans un contexte marseillais sous pression.

Autre élément notable : Pancho Abardonado, qui avait assuré l’intérim après le départ de Roberto De Zerbi, devrait conserver une place dans l’organigramme. Une configuration qui contraste avec le staff très étoffé mis en place sous l’ère De Zerbi.

L’OM entame ainsi un nouveau cycle technique plus resserré, misant davantage sur la cohésion interne que sur la multiplication des profils spécialisés.

Avec un déplacement à Brest puis une réception de l’Olympique Lyonnais, les débuts de Beye s’inscrivent immédiatement dans une logique de résultats et de validation rapide.