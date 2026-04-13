Le successeur de Benatia, ça se confirme pour Balerdi et 9 joueurs qui devraient rester… Les 3 infos OM de ce lundi !

L’OM vit une journée charnière en ce lundi 13 avril 2026, entre grandes manœuvres en interne et décisions fortes sur le mercato.

Alors que plusieurs dossiers structurants avancent, la direction marseillaise prépare activement l’avenir sportif du club.

Départs actés, pistes étudiées et base d’effectif dessinée : tour d’horizon des trois infos OM majeures du jour.

Mercato OM : les pistes se précisent pour remplacer Benatia

La succession de Medhi Benatia est désormais lancée du côté de l’OM. Selon La Provence, le départ du dirigeant marocain est acté en interne, dans un contexte de réorganisation globale impulsée par Frank McCourt et la nouvelle gouvernance incarnée par Stéphane Richard.

Pour anticiper cette transition stratégique, le club a mandaté un cabinet spécialisé afin d’identifier une “pointure” capable de structurer durablement la politique sportive olympienne. Plusieurs profils ressortent déjà.

Parmi eux, Julien Fournier, ancien dirigeant de l’OGC Nice et ex-secrétaire général de l’OM, apparaît comme une piste crédible grâce à son expérience et sa connaissance du club. Grégory Lorenzi, actuellement au Stade Brestois, séduit également pour sa capacité à performer avec des moyens limités. Enfin, Mathieu Bodmer, en poste au Havre AC, représente une option sérieuse avec un profil moderne.

La piste menant à Florent Ghisolfi s’est en revanche refermée, ce dernier ayant décliné l’approche marseillaise pour poursuivre son projet à Sunderland. Le choix final dépendra aussi des moyens financiers liés au prochain mercato.

Mercato OM : c’est confirmé, Balerdi va partir

C’est une autre information forte du jour : Leonardo Balerdi et l’OM ont acté une séparation à l’issue de la saison, selon FootMercato. Une décision qui marque la fin d’un cycle entamé en 2020 pour le défenseur argentin.

Devenu un cadre du vestiaire avec 195 matchs disputés, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’apprête à tourner la page. Âgé de 27 ans, il dispose encore d’une belle cote sur le marché, avec plusieurs clubs européens déjà positionnés, dont l’AS Roma par le passé.

Sous contrat jusqu’en 2028, Leonardo Balerdi pourrait rapporter plus de 30 millions d’euros à l’OM, une somme importante dans un contexte de reconstruction. Ce départ s’inscrit dans une volonté claire de renouveler l’effectif et de lancer un nouveau cycle sous l’impulsion de Stéphane Richard.

Mercato OM : neuf joueurs identifiés pour rester

Alors que plusieurs départs majeurs sont attendus, l’OM travaille déjà sur son futur effectif. Un noyau dur de neuf joueurs devrait être conservé pour la saison 2026-2027.

En attaque, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang devraient rester des piliers, accompagnés par Igor Paixão et Timothy Weah sur les ailes. Au milieu, Hamed Traoré et Quinten Timber incarnent l’avenir, avec le soutien de Geoffrey Kondogbia et Himad Abdelli.

En défense, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Emerson Palmieri devraient constituer la base du secteur défensif.

En parallèle, plusieurs cadres pourraient quitter le club, comme Mason Greenwood, Geronimo Rulli ou encore Pierre-Emile Højbjerg, dont les situations sont surveillées de près.

Ce mercato s’annonce donc décisif pour l’OM, qui cherche enfin à construire un projet stable et cohérent, après plusieurs saisons marquées par de nombreux changements.