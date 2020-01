Le véritable montant des dotations offertes par l’OM à ses clubs partenaires !

L’Olympique de Marseille n’a pas laissé sa part de la recette à Trélissac hier soir lors du match de 32ème de finale de Coupe de France opposant les deux équipes. Pour se défendre, le club marseillais a mis en avant dans un communiqué publié sur son site l’effort qu’il faisait au quotidien pour le « développement du football amateur grâce notamment à son programme « OM Next Génération. » » Si le programme va bien au delà des dotations financières en direction des clubs amateurs, les informations circulant à ce sujet sont généralement incomplètes.

5 000 euros. Voilà la somme officielle communiquée concernant les dotations que l’Olympique de Marseille verserait aux clubs amateurs dans le cadre du programme « OM Next Generation. » Nous sommes en mesure de vous affirmer que ces dotations peuvent être d’un montant largement supérieur. Trois fois supérieur pour être exact.

Le club professionnel a en effet instauré un système de notation concernant ses clubs partenaires. En fonction d’un certain nombre de facteurs (nombre de joueurs signalés au club, nombre de jeunes signant à l’OM, contrat de partenariat avec Puma, etc), les clubs amateurs engrangent des points leur permettant d’obtenir in fine une meilleure dotation.

Trois stades de dotations : 5 000, 10 000 et 15 000€

« Au départ c’était une dotation de 5 000 euros pour tous les clubs mais elle a été revue à la hausse selon des critères précis (nombre de jeunes qui signent à l’OM dans la saison en cours, nombre d’éducateurs diplômés, la qualité de la structure de manière générale). La dotation peut aller jusqu’à 15 000 euros (trois stades de dotations : 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros). Sur cette saison, nous avons touché 15 000 euros grâce à un petit qui nous a filé entre les doigts avant l’âge prévu (14 ans). Malheur sportif, petit bonheur financier. Les cartes sont redistribuées chaque année. »

Serge Obre, directeur sportif Burel FC

