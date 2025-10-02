L’énorme troll du Barca envers le PSG en jouant l’hymne de l’OM !

Le FC Barcelone n’a pas résisté à l’envie de chambrer le Paris Saint-Germain avant leur affrontement en Ligue des champions mardi soir au stade olympique Lluís-Companys. Quelques instants avant l’entrée des joueurs, les haut-parleurs ont diffusé un morceau familier pour tous les supporters marseillais : “Jump” de Van Halen, l’hymne d’entrée de l’OM au Vélodrome depuis près de quarante ans.

Depuis 1986, ce titre accompagne l’entrée des Olympiens sur leur pelouse, un rituel incontournable qui fait vibrer les travées du Vélodrome. « C’est la musique de l’OM, sans l’être officiellement », rappelait récemment André Fournel, le speaker historique du club. Un son devenu indissociable de l’ADN marseillais.

Un chambrage assumé

Le clin d’œil catalan avait tout du petit tacle à l’adversaire parisien, battu une semaine plus tôt au Vélodrome (1-0) lors d’un Classique où… cette même musique avait résonné juste avant leur défaite. De quoi provoquer des sourires chez les supporters marseillais, et sans doute quelques crispations du côté des 2.600 fans parisiens présents à Montjuic.

Sur le terrain, le Barça se fait renverser…

Mais si le troll musical a fait sourire, le terrain a rendu son verdict. Malgré une infirmerie bien remplie, les hommes de Luis Enrique ont répondu présent. Déjà vainqueurs de l’Atalanta (4-0) lors de la 1ère journée, ils se sont imposés 1-2 grâce à des buts de Mayulu et Ramos, confirmant leur statut de favori de la compétition. Ferran Torres avait ouvert le score pour le Barça, mais trop peu pour renverser un PSG sérieux et efficace.

Un chambrage musical qui aura fait sourire jusqu’à Marseille… et qui prouve que même en C1, l’OM n’est jamais bien loin quand il s’agit d’embêter le PSG.