Lens – OM ( 0 – 2) : Grosse prestation des olympiens avec un Bakambu déjà décisif !

L’Olympique de Marseille face à Lens (0-2) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Dimitri Payet et Cédric Bakambu marseillais sont les buteurs marseillais. L’OM a réalisé une prestation très solide et reprend temporairement la seconde place du classement de ligue 1

Lens 0 2 OM 34′ Payet (sp) 76’Bakambu

Le onze de départ Olympiens :

Lopez

Saliba DCC Luan Peres

Rongier Kamara Guendouzi

Ünder Gerson Luis Henrique

Payet (cap)

Le match :

Les premières minutes de match sont équilibrées et la première grosse occasion est lensoise. Lancée en profondeur dans le dos de la défense olympienne, Fofana est repris in extremis par le bon tacle glissé de Saliba dans sa surface (6′). La réaction olympienne ne tarde pas. Cengiz Ünder s’infiltre aux abords de la surface adverse, et déclenche du gauche que capte sans trop de difficulté Wuilker Fariñez (9′). L’OM enchaîne ensuite de grosses phases de procession mais ne parvient jamais à se mettre en position intéressante de tir.

Au fil des minutes, les hommes de Sampaoli étouffent littéralement Lens et Rongier est tout proche d’ouvrir la marque d’une frappe magnifique de 20 mètres qui s’écrase sur la barre transversale (29′). C’est finalement Dimitri Payet qui va inscrire le premier but de la rencontre sur pénalty suite à une faute sur Guendouzi (34′, 0-1).

Ce but réveille les Lensois, qui se projettent dès lors plus vite vers l’avant. Pau Lopes sort une parade décisive dans un face à face avec Sotoca à l’entrée de la surface (38′).

Bakambu déjà décisif

LE PREMIER BUT DE BAKAMBU AVEC L’OM !!! #RCLOM pic.twitter.com/wVoLRshG5D — GOALS LIGUE 1 (@GOALSLIGUE1) January 22, 2022

Les marseillais ont réalisé l’une de leur meilleure première période de la saison. De retour des vestiaires, Lens se montre plus tranchant, joue nettement plus haut et pousse pour égaliser. Payet se procure toutefois une énorme occasion de faire le break. Mais la frappe du capitaine marseillais aux abords de la surface passe à côté du cadre (54′).

L’OM a nettement moins la procession du tente désormais de placer quelques contre-attaques. A peine entrée en jeu Bakambu va directement faire la différence. Lancé dans la profondeur l’attaquant olympien trompe le portier de Lens d’une frappe du gauche à ras de terre (77′, 0-2).

L’OM s’impose ainsi au terme d’une une prestation vraiment très solide et reprend temporairement la seconde place du classement de ligue 1.