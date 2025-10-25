Lens OM (1-2) : Marseille chute de nouveau !

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite frustrante (2-1) sur la pelouse du RC Lens, au terme d’un match où les hommes de Roberto De Zerbi auront dominé sans concrétiser.

Dès les premières minutes, l’OM impose son rythme et contrôle le ballon. Mais sur la première incursion lensoise, Mason Greenwood ouvre le score d’une frappe enroulée du pied droit (17e). Dans la foulée, un penalty litigieux est accordé après intervention du VAR pour une faute de Benjamin Pavard sur Odsonne Édouard. L’ancien Parisien transforme d’une panenka pleine d’audace (23e), laissant Geronimo Rulli impuissant.

Malgré 62 % de possession et plusieurs situations intéressantes, les Marseillais rentrent aux vestiaires menés 2-0, manquant de tranchant dans les trente derniers mètres.

Au retour des vestiaires, l’OM repart fort. Aubameyang et Balerdi font leur entrée, et la pression phocéenne s’intensifie. À la 53e minute, sur un corner lensois mal négocié, Pavard est une nouvelle fois malheureux : il dévie le ballon dans son propre but, relançant malgré lui les siens (2-1).

L’OM pousse alors pour égaliser. Aubameyang voit sa frappe détournée par Risser (54e), puis Thauvin, d’une tête au second poteau, est contré in extremis (62e). Malgré plusieurs corners et offensives dans les dernières minutes, le réalisme marseillais fait défaut.

En toute fin de match, Rulli évite le naufrage en repoussant un face-à-face contre Sangaré (90+1’).

Dominateur mais imprécis, l’OM repart du Nord avec une défaite frustrante, la première après deux succès consécutifs à l’extérieur.

📊 Lens 2 – 1 Marseille

Buteurs : Greenwood (17’), Édouard (23’, sp) / Pavard (53’, csc)

Homme du match (OM) : Geronimo Rulli, sauveur en fin de rencontre.