Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Lens OM (1-2) : Marseille chute de nouveau !
OM Actualités

Lens OM (1-2) : Marseille chute de nouveau !

Par La rédaction FCM -

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite frustrante (2-1) sur la pelouse du RC Lens, au terme d’un match où les hommes de Roberto De Zerbi auront dominé sans concrétiser.

Dès les premières minutes, l’OM impose son rythme et contrôle le ballon. Mais sur la première incursion lensoise, Mason Greenwood ouvre le score d’une frappe enroulée du pied droit (17e). Dans la foulée, un penalty litigieux est accordé après intervention du VAR pour une faute de Benjamin Pavard sur Odsonne Édouard. L’ancien Parisien transforme d’une panenka pleine d’audace (23e), laissant Geronimo Rulli impuissant.

Malgré 62 % de possession et plusieurs situations intéressantes, les Marseillais rentrent aux vestiaires menés 2-0, manquant de tranchant dans les trente derniers mètres.

Au retour des vestiaires, l’OM repart fort. Aubameyang et Balerdi font leur entrée, et la pression phocéenne s’intensifie. À la 53e minute, sur un corner lensois mal négocié, Pavard est une nouvelle fois malheureux : il dévie le ballon dans son propre but, relançant malgré lui les siens (2-1).

L’OM pousse alors pour égaliser. Aubameyang voit sa frappe détournée par Risser (54e), puis Thauvin, d’une tête au second poteau, est contré in extremis (62e). Malgré plusieurs corners et offensives dans les dernières minutes, le réalisme marseillais fait défaut.

En toute fin de match, Rulli évite le naufrage en repoussant un face-à-face contre Sangaré (90+1’).

Dominateur mais imprécis, l’OM repart du Nord avec une défaite frustrante, la première après deux succès consécutifs à l’extérieur.

📊 Lens 2 – 1 Marseille
Buteurs : Greenwood (17’), Édouard (23’, sp) / Pavard (53’, csc)
Homme du match (OM) : Geronimo Rulli, sauveur en fin de rencontre.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823