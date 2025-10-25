Lens -OM (2-1) : Benjamin Pavard présente ses excuses !

ue de Marseille à Lens (2-1), Benjamin Pavard a tenu à s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux pour assumer sa responsabilité dans les deux buts encaissés par son équipe. Une prise de parole forte, à l’image du caractère du défenseur champion du monde.

« Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir je ne l’ai pas été », a écrit Pavard après la rencontre.

Coupable d’une faute ayant entraîné le penalty transformé par Odsonne Édouard, puis malheureux sur le but contre son camp qui a permis à Lens de creuser l’écart, le défenseur de 28 ans a vécu une soirée cauchemardesque à Bollaert.

Conscient de ses manquements, Pavard a également tenu à adresser un message de combativité et de fidélité aux supporters :

« Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever, ensemble. »

L’OM, battu 2-1 malgré une large domination, devra rebondir dès la prochaine journée face à Angers. Et nul doute que Benjamin Pavard aura à cœur de se racheter sur le terrain.