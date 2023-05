Lens – OM (2-1) : Marseille perd très gros !

De retour des vestiaires, Balerdi rate à son tour une très grosse occasion de la tête sur un coup franc de Malinovskyi, Sur la première occasion Lensoise, Openda crucifie de la tête Lopez (2-0,60′).

Igor Tudor tarde pour opérer des changements à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Les entrées de Payet, Guendouzi et Kaboré permettent aux marseillais de réduire le score grâce au meneur de jeu olympien (2-1,88e) . Marseille n’aura finalement pas le temps de revenir, perd ainsi très gros à Lens qui reprend la seconde place du classement. Les olympiens n’ont plus leur plus leur destin entre leurs mains pour une qualification directe pour la Ligue des champions.