Lens – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce soir à 21h05 pour le compte de la 9e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens sera donné ce samedi 25 octobre 2025 à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Les onze probables

OM :

De Lange

Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Höjbjerg

Greenwood, O’Riley, Paixao

Vaz

RC Lens :

Risser

Gradit Baidoo Sarr

Aguilar Sangaré Thomasson Udol

Thauvin Guilavogui

Edouard

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Bollaert-Delelis (Capacité : 38223 places).

L’arbitre de ce RC Lens – OM

Les débats seront dirigés par Stéphanie Frappart.

Elle sera assisté par Mikaël Berchebru et Alexis Auger

Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérôme Brisard et Stéphane Bré.

La Météo

Prévision météo à Lens à 21h (*)

– Ciel plutôt dégagé (couverture nuageuse 13%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 8°C / ressentie 5°C

– Vent : NO 15km/h

– Taux d’humidité : 90%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Lens – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 41 Matchs nuls : 21 Victoires Lens :40

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse :“Aujourd’hui, presque toutes les équipes défendent comme Lens, homme contre homme. Ce qui fait la différence, c’est le poids dans le duel. Lens a une structure physique différente, mais on doit être capables de répondre. Quand on récupère le ballon, il faut savoir profiter de leurs espaces et bien défendre nos duels.”

Pierre Sage :« La difficulté de cette équipe, c’est sa variété. Ils ont quasiment un effectif doublé, même avec quelques blessés. Ils sont capables d’enchaîner un match européen comme contre l’Ajax, puis d’en faire un très bon derrière face au Havre. »

