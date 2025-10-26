Lens – OM : La réponse de Pierre Sage à Roberto De Zerbi !

Grâce à sa victoire face à l’Olympique de Marseille, le RC Lens de Pierre Sage a frappé fort dans la course au podium. Ce succès (2-1) à Bollaert permet aux Sang et Or de grimper provisoirement à la 2e place du classement, en attendant le déplacement de Strasbourg à Lyon ce dimanche soir (20h45). Mais au-delà de l’enjeu comptable, la rencontre a donné lieu à un duel tactique intense entre deux entraîneurs au style affirmé : Pierre Sage et Roberto De Zerbi.

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, le coach lensois a réagi à l’analyse de son homologue marseillais, qui estimait que son équipe avait été « meilleure » que Lens dans le jeu. Sage, fidèle à sa retenue, a reconnu la qualité du plan marseillais tout en soulignant la réaction tactique de son équipe.

« Je suis d’accord sur leur manière de jouer, parce qu’ils nous ont vraiment posé de gros problèmes, notamment avec les deux positions autour de nos meilleurs récupérateurs. C’est d’ailleurs comme ça qu’ils marquent. À partir du moment où on a mieux géré cette situation, ils ont eu du mal à entrer dans notre surface et à attaquer notre but (…) On a pu vivre une seconde période plus maîtrisée sur le plan émotionnel et sur le plan tactique, même si, au niveau du jeu offensif, ils ont eu le dessus. Mais c’est aussi lié au fait que l’on menait 2-1. »

On a pu vivre une seconde période plus maîtrisée sur le plan émotionnel et sur le plan tactique

Cette déclaration illustre bien la lucidité du technicien nordiste, conscient des qualités de jeu de l’OM version De Zerbi. Si les Marseillais ont eu la possession et plusieurs situations dangereuses, la rigueur défensive et l’efficacité du RC Lens ont fait la différence.

Pour l’Olympique de Marseille, cette défaite reste un coup d’arrêt dans la course à l’Europe, alors que l’équipe semblait retrouver des repères sous la direction du coach italien. Pierre Sage, lui, savoure un succès qui conforte les ambitions lensoises et confirme la capacité du Racing à répondre présent dans les grands rendez-vous.

Les Sang et Or peuvent désormais aborder la suite du championnat avec confiance, tandis que De Zerbi et ses hommes devront rapidement rebondir pour rester dans la lutte au podium.