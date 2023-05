Lens – OM : Le onze de Tudor avec deux surprises !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens pour affronter le Racing Club à 21h à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Voici le onze d’Igor Tudor !

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Lens à 21h. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Balerdi est sur le banc, c’est Kolasinac qui sera à gauche en défense avec Samuel Gigot et Chancel Mbemba qui est à droite.

Aux postes de pistons, Tavares fait son retour avec Jonathan Clauss à droite. Veretout est de nouveau accompagné de Rongier au milieu de terrain. Plus haut sur le terrain, Ünder est titulaire avec Malinovskyi et Alexis Sanchez.

Lopez

Mbemba – Gigot – Kolasinac

Clauss Tavares

Rongier – Veretout

Under Malinovslyi

Sanchez

Déclarations d’avant-match

Haise : « ce n’est pas une finale »

Franck Haise est conscient de l’importance de ce match, mais il ne pense pas pour autant que cela soit une finale. « On est content d’avoir des matchs comme celui-ci à jouer en fin de saison. Mais ce n’est pas une finale. Marseille, il faut contrer une intensité folle. C’est loin d’être simple. Ensuite, c’est comment on est capable de jouer sous pression, de les mettre eux sous pression. » Le coach du RCL a aussi évoqué les points de ressemblance avec l’OM, « on a des points de ressemblance mais sur le pressing, on n’est pas tout à faire pareil. Dans les animations offensives aussi. Mais on a des points de ressemblance, c’est pour ça que j’aime bien cette équipe aussi. »

Tudor : « Les joueurs sont au courant que ce sera un gros match »

Pour Tudor, le début de la rencontre va être déterminant, « je pense qu’ils vont pousser et mettre la pression dès le début. Nous aussi, c’est ce qu’on va faire. On a tous les deux des grandes qualités, on verra qui va l’emporter. J’espère que ça sera nous. » Si le Croate voit quelques similitudes entre les deux équipes, il estime tout de même que son OM ne ressemble pas vraiment à Lens sur plusieurs aspects : « On a la même énergie, la même envie de jouer un football offensif. Eux font un pressing un peu plus en zone. Il y a beaucoup de course et beaucoup de fluidité dans le jeu, mais il y a quand même des différences entre les deux équipes. » Ce n’est pas une finale non plus pour l’entraineur olympien, « je n’ai jamais prononcé le mot ‘finale’. Les joueurs sont au courant que ce sera un gros match. Ils ne se sont jamais aussi bien entraînés. C’est une belle sensation de voir autant d’investissement à l’entraînement. Ce sont des points importants, mais pas encore décisifs. Il reste encore 15 points en jeu. »