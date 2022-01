Lens – OM : Les probables titulaires marseillais

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce samedi à 21h dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va choisir de présenter le coach Jorge Sampaoli pour affronter les lensois ?

L’OM va devoir affronter Lens, une équipe que Jorge Sampaoli craint. « C’est une équipe qui arrive très bien à attaquer après la récupération du ballon, une équipe très forte. Fofana, il me semble être l’un des meilleurs voir le meilleur joueur du championnat. Il pourrait jouer dans n’importe quel club. Depuis que je suis arrivé à Marseille, c’est le joueur qui m’impressionne chaque week-end, il maintient intact son rendement », expliquait le coach olympien jeudi en conférence de presse…

Pour cette rencontre, Pau Lopez devrait être titulaire au poste de gardien. La défense à trois devrait être habituelle avec Saliba, Caleta Car et Peres. Rongier pourrait faire son retour dans son rôle hybride de milieu / latéral droit au détriment de Lirola. Kamara et Guendouzi seront au milieu. Gerson pourrait se retrouver en faux ailier gauche afin de laisser Payet dans l’axe. Under sera à droite et sauf surprise Milik en pointe…

LE ONZE POSSIBLE avec Rongier face à Lens ?

P.LopezSaliba Caleta-Car PeresRongier Kamara

Guendouzi Ünder Payet GersonMilik

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Gerson, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu

Le groupe est presque au complet ! #Konrad absent comme annoncé par Sampa, comme Dieng et Gueye. Par contre les recrues #Bakambu et #Kolasinac sont là ! #RCLOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 21, 2022

Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse (20/01/2021) A LIRE AUSSI : Mercato OM – Di Meco : « Si tu es Kamara tu te dis : « Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?" L'entraineur du RC Lens Franck Haise a donné son sentiment sur l'équipe de son homologue Jorge Sampaoli :

« C’est une équipe qui a beaucoup évolué et intelligemment. Elle a proposé un jeu ouvert en début de saison, avec beaucoup de choses nouvelles dans l’animation offensive. Quand j’écoute les conférences de presse de l’entraîneur Jorge Sampaoli, il est toujours lucide et fait de bonnes analyses. On sent que c’est une équipe qui a resserré, qui évolue différemment désormais, notamment dans l’animation défensive. Ça explique que c’est désormais la meilleure défense de France. Elle n’a plus encaissé de but à l’extérieur depuis un bon moment (ndlr : l’OM reste sur 4 clean sheets à l’extérieur en Ligue 1, depuis un nul 1-1 contre Nice qui recevait à Troyes le 27 octobre). C’est très solide mais l’équipe a gardé sa qualité sur le plan offensif, avec des joueurs d’exception. Il est logique qu’ils soient là-haut. C’est une très belle équipe mais on va essayer de leur poser des problèmes comme à l’aller » Franck Haise – Source lensois.com