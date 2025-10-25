Lens – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM reprend le chemin de la Ligue 1 ce soir après le revers en C1 mercredi. Pour ce match face au RC Lens, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 9e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 4e de Ligue, le RC Lens. L’équipe de Pierre Sage est dans une bonne dynamique et veut confirmer face au leader du championnat.

4 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Facundo Medina ni Amine Gouiri. Vaz pourrait lui être titularisé en pointe.

Mon prono pour Lens – OM : Thauvin buteur et l’OM gagne pour une cote de 15 !

Pour ce Lens – OM, je pars sur un but de Thauvin avec une victoire de l’OM pour une cote de 15* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit se relancer après sa défaite 2-1 face au Sporting, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Lens – Marseille du 25/10/2025 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 2.30* !

Et pour si je devais m’enflammer un peu plus je partirait sur : Pavard buteur pour une cote de 15*

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »