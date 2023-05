Lens – OM : Les supporters marseillais seront en nombre à Bollaert !

L’Olympique de Marseille pourra compter sur le soutien de ses supporters au Stade Bollaert samedi à 21 heures. Le parcage visiteur de l’enceinte lensoise sera plein.

L’OM affronte le RC Lens ce samedi pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Cette rencontre aux allures de finale s’annonce décisive dans la course à la deuxième place, les deux clubs n’étant séparés que d’un point au classement. Les hommes de Tudor pourront compter sur le soutien de leurs supporters dans le stade Bollaert. Plus d’un millier de marseillais sont attendus à Lens. Une bonne nouvelle pour l’OM qui sera malgré tout confronté à l’une des meilleures en Ligue 1. Les fans phocéens seront toutefois interdits de centre-ville. Ils seront encadrés par une trentaine de stadiers à leur arrivée à Lens. La relation entre supporters marseillais et lensois reste toutefois très bonne. La saison dernière, les fans des deux équipes avaient chanté ensemble après la victoire du RC Lens au Stade Vélodrome.

Il faudra faire un très gros pour les battre — Haise

En cas de succès contre l’OM samedi, Lens serait le nouveau dauphin du Paris-Saint-Germain, de quoi enthousiasmer Franck Haise, l’entraîneur lensois : « C’est à nous de continuer sur ce chemin. Le match face à Marseille, c’est un match qui va être compliqué mais qui va aussi être très beau à jouer ». À quelques jours du match, le technicien artésien estime que la pression est sur l’OM : « Est-ce que c’est une finale? Non, pas du tout, a-t-il lâché un peu plus tôt au micro de Prime Vidéo. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d’aller chercher la première place. On est content d’être 3e avec 69 points. Si on peut faire un gros match, parce qu’il faudra en faire un très gros pour les battre, on ne va pas s’en priver »