L’Olympique de Marseille affrontera le RC Lens dimanche 8 novembre à 20h45, lors de la 10e journée de Ligue 1. La rencontre sera proposée en streaming sur DAZN, qui diffuse l’ensemble des matchs du championnat selon les informations publiées par L1+.

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Après neuf journées, l’OM occupe la sixième place du classement↗ avec 15 points. Lens se trouve de son côté au neuvième rang, avec 13 points, ce qui place les deux équipes dans une situation relativement proche avant leur confrontation à Bollaert. Le coup d’envoi de ce Lens-OM est programmé dimanche soir à 20h45.

Lens – OM sur Ligue1+ !

Lens – Marseille se disputera le dimanche 8 novembre 2026 à 20h45 au Stade Bollaert-Delelis. Le match sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+.

DAZN diffuse Lens-OM en streaming

La rencontre entre le RC Lens↗ et l’Olympique de Marseille sera accessible également via DAZN. La plateforme de streaming sportif met en avant une offre permettant de suivre les matchs de Ligue 1, dont cette affiche de la 10e journée entre les Sang et Or et les Marseillais. Plusieurs formules sont proposées. Le bundle DAZN Ligue 1+ est annoncé à 22,99 euros par mois avec un engagement d’un an et deux connexions simultanées. L’offre DAZN Ligue 1+ sans engagement est présentée à 27,99 euros par mois, avec également deux connexions simultanées.