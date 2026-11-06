L’OM a décroché ses trois premiers points de la saison européenne en s’imposant à Leverkusen (0-1). Marseille remonte à la 31e place après la quatrième journée de Ligue Europa, à un point de la zone des barrages.

Voir sur YouTube

Après trois défaites, Marseille a enfin débloqué son compteur grâce au but d’Amine Gouiri à la BayArena. Le compte rendu complet du succès de l’OM à Leverkusen↗ revient sur une rencontre où la défense olympienne et Jeffrey De Lange ont résisté jusqu’au bout.

L’OM reste au contact de la zone des barrages

Avec 3 points et une différence de buts de -4, l’OM occupe la 31e place. Sturm Graz, 24e et dernier provisoirement qualifié pour les barrages, compte 4 points : l’écart n’est donc que d’une unité. Le top 8, synonyme d’accès direct aux huitièmes de finale, commence à 7 points avec le Besiktas, soit quatre longueurs devant Marseille. La victoire en Allemagne ne garantit encore aucune qualification, mais elle replace l’équipe dans la course avant la réception du Levski Sofia le 26 novembre. Bruno Genesio a insisté sur cette relance européenne↗ après le coup de sifflet final. Le technicien avait déjà refusé d’abandonner l’objectif après le revers contre l’Olympiakos, comme le rappelait son précédent point sur les chances de qualification↗.

Les résultats de la quatrième journée

Match Score Rennes – Olympiakos 0-0 AC Milan – Ferencváros 0-2 Sparta Prague – Bournemouth 1-3 Crystal Palace – Hoffenheim 1-1 Lillestrøm – Viktoria Plzeň 0-1 NEC Nimègue – Omonia 3-1 Levski Sofia – Jagiellonia 1-0 Real Sociedad – Lyon 1-1 Anderlecht – Salzbourg 2-0 AZ Alkmaar – Juventus 1-2 Bayer Leverkusen – OM 0-1 Celtic – Besiktas 3-2 Hapoel Beer-Sheva – OFI Crète 0-2 Celta Vigo – Union Saint-Gilloise 1-2 Torreense – Ararat-Armenia 3-2 Sturm Graz – Celje 2-3 Benfica – Lech Poznań 3-1 Sunderland – Dinamo Zagreb 0-2

Le classement complet après quatre journées