Lens–OM se jouera dimanche à 20h45 au stade Bollaert-Delelis. Cette projection FCM est actualisée après la séance de samedi : Amine Harit a repris avec le groupe, tandis qu’Emerson n’y a pas participé, mais le groupe officiel marseillais n’a pas encore été communiqué.

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Une défense reconduite sans Emerson

Jeffrey De Lange devrait conserver sa place dans le but. Devant lui, Bruno Genesio peut s’appuyer sur la ligne utilisée lors du succès à Leverkusen : Bezahaf à droite, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd dans l’axe, puis Ulisses Garcia à gauche. Le onze réellement aligné à la BayArena↗ constitue le dernier repère officiel disponible. Emerson n’a pas participé à la séance de samedi, selon La Provence. En l’absence d’un groupe officiel, sa présence à Lens ne peut pas être formellement exclue, mais la tendance conduit à retenir Garcia dans le couloir gauche. Aguerd arrive avec davantage de rythme et Genesio a souligné son retour progressif au niveau attendu↗.

Kondogbia et Højbjerg pour stabiliser le milieu

Geoffrey Kondogbia et Pierre-Émile Højbjerg forment l’option la plus expérimentée devant la défense. Tochukwu Nnadi reste une alternative si Genesio souhaite apporter davantage de volume, mais Kondogbia garde l’avantage dans cette projection après sa titularisation en Allemagne. Amine Harit a retrouvé le groupe à l’entraînement samedi. Ce retour ouvre la porte à une présence sur la feuille de match, sans faire de lui un titulaire probable à ce stade. Himad Abdelli devrait donc être maintenu dans l’axe derrière Gouiri, avec Timothy Weah et Igor Paixão sur les côtés.

Gouiri en pointe et le onze probable

Amine Gouiri reste le choix attendu à la pointe de l’attaque après son but décisif en Ligue Europa. Weah apporterait sa profondeur à droite et Paixão conserverait le couloir gauche. Cette animation prolonge la projection publiée vendredi avant Lens–OM↗, désormais actualisée par les nouvelles de la séance de samedi. Cette composition demeure probable et non officielle. Elle pourra évoluer selon le groupe convoqué et les derniers choix du staff dimanche.

De Lange

Bezahaf – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Kondogbia (ou Nnadi) – Højbjerg

Weah – Abdelli – Paixão

Gouiri