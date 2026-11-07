À la veille de Lens–OM, Emerson devrait être forfait et Harit semble encore trop court pour débuter. La projection marseillaise devrait néanmoins conserver une grande partie des repères observés lors du dernier onze proposé face au Bayer Leverkusen.

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Après le déplacement à la BayArena, l’Olympique de Marseille se prépare à retrouver la Ligue 1 avec un rendez-vous à Lens, dimanche 8 novembre à 20h45. La composition attendue demeure liée à la situation de deux joueurs, Emerson et Harit, dont les situations restent à confirmer : Emerson devrait manquer ce déplacement, tandis qu’un retour de Harit dans le groupe reste possible sans qu’une titularisation soit envisagée dans notre projection.

Une base proche du onze présenté à Leverkusen

La projection reprend la tendance affichée avant le match de Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen, où Bruno Genesio avait proposé une équipe quasiment type. Cette base avait été peu modifiée, avec un seul changement signalé dans le onze : Nnadi avait été sorti de l’équipe alignée. Le déplacement à Lens pourrait donc s’inscrire dans une logique de continuité, même si les deux incertitudes recensées empêchent encore de considérer cette composition comme définitive. Les choix concernant Emerson et Harit constituent les principaux points à surveiller avant l’annonce officielle du onze marseillais.

Kondogbia ou Nnadi : le principal doute au milieu

Aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg, notre projection retient Geoffrey Kondogbia, titulaire à Leverkusen. Son expérience reste un argument, mais la jeunesse et le volume de course de Tochukwu Nnadi constituent une alternative. Ce choix reste ouvert avant la rencontre de dimanche.

Garcia à gauche, Paixão dans son couloir

Devant De Lange, la défense serait reconduite avec Bezahaf à droite, Egan-Riley et Aguerd dans l’axe, et Garcia à gauche. Emerson devrait être forfait, sans confirmation définitive à ce stade. Devant, Weah évoluerait à droite, Abdelli dans l’axe et Paixão à gauche, derrière Gouiri. Harit semble trop court pour débuter, même si son retour dans le groupe reste possible.

Le onze probable de l’OM

De Lange

Bezahaf – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Kondogbia (ou Nnadi) – Højbjerg

Weah – Abdelli – Paixão

Gouiri