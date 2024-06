Mercato, Longoria veut garder 3 cadres, Moumbagna traumatisé, un entraineur étranger proposé… Les 3 infos du jours

1 – Mercato OM : Les 3 cadres que Longoria veut absolument garder !

Le marché des transferts ouvrira officiellement ses portes lundi prochain. La priorité des dirigeants marseillais est de boucler l’arrivée d’un entraîneur. Ils pourront ensuite travailler sur les contours du prochain effectif. Longoria aimerait conserver trois joueurs importants de l’effectif actuel.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas d’entraîneur. Sergio Conceiçao demeure la priorité numéro un du club marseillais. Les dirigeants de l’ OM attendent toujours sa réponse. Celle-ci ne devrait plus tarder. Sans coach, l’état-major Olympien peut difficilement lancer son mercato. Sans coupe d’Europe, et avec la grande incertitude des revenus liées aux droits TV, Marseille va devoir fortement réduire sa masse salariale.

Toutefois, selon les informations du journal La Provence, Pablo Longoria aimerait conserver trois jours importants de l’effectif actuel: Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang.

Il faudra pour cela prolonger et revoir à la hausse le salaire du défenseur central argentin, auteur de sa meilleur saison sous le maillot olympien. Cela dépendra également des offres et des opportunités de chacun d’entre eux. Mais visiblement, la volonté est de conserver ses meilleurs éléments et d’exfiltrer ceux qui n’ont pas donné satisfaction pour réduire de manière drastique la masse salarial ainsi que le nombre de joueurs au sein de l’effectif professionnel la saison prochaine.

2 – Mercato OM : Traumatisé, Moumbagna envisage déjà un départ …

Recruté durant le dernier mercato d’hiver, l’attaquant camerounais Faris Moumbagna ne serait pas contre un départ cet été. Selon La Provence, ce dernier serait traumatisé par la violente tentative de vol de voiture dont il a été victime avec Onana en mai dernier.

Selon le journal La Provence, Faris Moumbagna ne serait pas contre changer d’air six mois après son arrivée. Et pour cause, l’attaquant de l’OM serait traumatisé par la violente agression dont il a été victime il y a quelques semaines. Pour rappel, plusieurs joueurs dont l’international camerounais ont été victime d’une fusillade qui a visé leurs véhicules à la sortie de leur centre d’entraînement dans la nuit du 19 au 20 mai dernier.

Le procureur de la République de Marseille a ouvert lundi une information judiciaire des chefs de « tentative de vol avec armes et tentative de meurtre en bande organisée », confirme Nicolas Bessone au quotidien régional ce samedi.

Concernant l’aspect purement sportif, Faris Moumbagna n’a pas du tout convaincu depuis son arrivée à l’OM au mois de janvier dernier. L’ancien olympien Christophe Dugarry n’avait d’ailleur pas été tendre avec lui sur les ondes de RMC Sport.

« Il va peser sur les défenses. C’est un sacré athlète mais le football, ça se joue dans les pieds, ça ne se joue pas que dans les muscles ou dans les jambes. Il a monté de telles limites techniques que c’est presque étonnant de voir qu’un joueur avec aussi peu de qualités techniques puisse jouer en L1. On a vu des choses, ça pique les yeux ! Il doit avoir des qualités, pour l’instant, il n’a pas pu les montrer. Mais s’il est là, c’est qu’il doit quand même avoir quelque chose », a déclaré Christophe Dugarry sur l’antenne de RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

3 – Mercato OM : Un entraineur étranger proposé à Longoria ?

L’Olympique de Marseille a fait de Sergio Conceiçao. L’ancien coach du FC Porto n’a toujours pas donné sa réponse à l’OM, qui s’est vu proposer les service d’Ivan Juric, libre après son passage au Torino.

Selon FootMercato, si le technicien croate devrait retourner entrainer dans son pays, il a été proposé à l’OM. « Libre de tout contrat, l’entraîneur croate de 48 ans se cherche donc un nouveau défi. Ivan Juric se trouve actuellement dans son pays où il va bientôt rencontrer les dirigeants de l’Hadjuk Split. (…) C’est ainsi qu’il a été proposé à Pablo Longoria et que le Stade Rennais a un œil sur lui… » L’OM est focalisé sur le dossier Sergio Conceicao et espère officialisé la signature du coach portugais dans les prochains jours…

Juric proposé, Conceicao attendu !

Exclu FM : retour au bercail pour Ivan Jurić 🇮🇹🇭🇷 • Avancée de Hajduk Split dans le dossier

• Négociations à venir avec Jurić

• Expérience hors Italie souhaitée

• Profil coché par Rennes en cas de départ de Julien Stéphan – @footmercatohttps://t.co/QLGBccEEtg — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 7, 2024

Sur RMC Sport dans l’émission l’After Foot, le journaliste suiveur de l’OM Walid Acherchour a fait le point sur le dossier Sergio Conceiçao. L’ancien entraineur du FC Porto et de Nantes s’est donné un délai de réflexion pour étudier l’offre olympienne.

Ce risque là tu dois le prendre (Acherchour)

« Il y avait une vraie volonté des dirigeants, de prendre un entraîneur qui a vraiment envie de venir à Marseille. Oui c’est une prise de risque de la part de l’OM, mais pour moi ce risque là tu dois le prendre. Après tout dépend de la deadline, il ne faut pas attendre éternellement. Mais ce qui est dérangeant c’est qu’aujourd’hui ils ont fait « all in » sur Conceiçao et que ça commence quand même à durer. Ça fait 10 jours qu’ils parlent avec qui parle avec lui, qu’ils lui ont fait une offre financière, et dessiné les contours du projet. Est-ce qu’il est dans une attente personnelle en se disant, est-ce que je repars sur un club, ou est-ce qu’il attend en disant je vais trouver mieux comme club… c’est quand même très très différent. Après on n’est pas non plus dans les discussions, on ne sait pas ce que Conceiçao leur dit. Et puis, quand tu es l’Olympique olympique de Marseille, et que tu sors d’une telle saison, un entraîneur comme Conceiçao ne peut pas venir en courant ce n’est pas possible. Par contre, si jamais il ne vient pas, là oui tu auras pris un très gros risque, et tu auras raté des coachs comme Franck Haise ou Palladino et tu n’auras plus beaucoup de choix, »a ainsi déclaré Walid Acherchour sur RMC.

A lire aussi : 🔥 Mercato OM : Conceição faut-il être inquiet ? Brassier visé, Clauss, Blanco, Gigot sur le départ ?