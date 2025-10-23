L’avis de Nasri après la défaite au Sporting, une indication pour le mercato d’Endrick et Sage lance le match à Lens… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 23 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Nasri dédouane Emerson : « Vous en demandez trop »

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée compliquée face au Sporting Portugal, marquée par l’expulsion d’Emerson en première période. Un tournant du match qui a fortement pesé sur la suite de la rencontre, conclue par une défaite des hommes de Roberto De Zerbi. Au micro de Canal+, Samir Nasri est revenu sur cet épisode controversé et a tenu à défendre le latéral brésilien, estimant que la sanction était trop sévère contrairement au reste du plateau.

Consultant pour la chaîne cryptée, l’ancien milieu de terrain marseillais a pris position sans détour. Pour lui, l’expulsion d’Emerson résulte davantage d’un excès de zèle de l’arbitre que d’une faute réelle du joueur. « Il aurait dû faire attention après son premier carton jaune ? Là, vous en demandez trop. Le mec est en pleine action, il essaye d’obtenir un penalty, c’est tout. Le premier carton jaune est très sévère, parce que ça change toute la physionomie du match derrière », a expliqué Nasri sur le plateau de Canal+.

“Si on a peur maintenant de prendre des risques…”

Cette déclaration illustre bien le sentiment d’injustice ressenti par une partie des observateurs olympiens. À dix contre onze, l’OM a perdu en intensité et en maîtrise, laissant le Sporting prendre progressivement le dessus.

Pas d’excuses pour autant, De Zerbi visé

Malgré ses critiques envers l’arbitrage, Samir Nasri a refusé de tout mettre sur le compte de l’expulsion. L’ancien international français a pointé du doigt la baisse de régime collective et la sortie de Mason Greenwood, élément clé de l’attaque marseillaise. « Marseille n’a plus eu le même visage, encore plus avec la sortie de Mason Greenwood, puisqu’il y avait moins de poids offensif. Mais je ne dis pas non plus que le match a été perdu à cause de l’arbitre, je ne dis pas ça », a-t-il précisé.

Une analyse lucide qui résume bien la situation : si l’expulsion d’Emerson a pesé lourd, l’OM devra surtout retenir qu’il lui reste du travail pour retrouver une constance dans ses performances européennes.

Le père d’Endrick évoque un retour à Palmeiras

L’Olympique de Marseille semble bien positionné pour accueillir le jeune attaquant brésilien Endrick lors du mercato hivernal. Selon ESPN Brésil, le club phocéen serait intéressé par un prêt de six mois pour le prodige du Real Madrid, actuellement en manque de temps de jeu sous la direction de Xabi Alonso.

Le joueur de 19 ans, recruté pour 62 millions d’euros (bonus compris), n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison avec les Merengues. Après une première saison mitigée (7 buts en 37 matchs), il a été écarté des plans d’Alonso, notamment en raison de la concurrence avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Gonzalo García. Cette situation pousse Endrick à envisager un départ pour retrouver du temps de jeu et espérer une convocation pour la Coupe du Monde 2026.

Dans un sondage en ligne suggérant un retour d’Endrick à Palmeiras, son père, Douglas Sousa, a répondu : « Palmeiras devrait faire une proposition, un projet ». Cette déclaration a enflammé les supporters du club brésilien, qui rêvent de revoir leur ancien prodige sous leurs couleurs. Cependant, selon Footboom, la direction de Palmeiras comprend que la priorité d’Endrick est de poursuivre sa carrière en Europe, rendant un retour au Brésil peu probable pour le moment.

Marseille en embuscade

L’OM, en quête d’un attaquant capable de dynamiser son secteur offensif, pourrait voir en Endrick une opportunité intéressante. Avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri (qui devrait revenir de blessure en févier) et le jeune Robinio Vaz déjà présents, l’arrivée d’un jeune talent tel qu’Endrick pourrait renforcer l’attaque marseillaise. Cependant, la concurrence est rude, et le club devra convaincre le Real Madrid de céder son joueur sous forme de prêt sans option d’achat, condition sine qua non pour Endrick.

en effet, le journaliste Fabrizio Romano précise : “le transfert prévu d’Endrick pour janvier n’est qu’un prêt, aucune intention de procéder à une proposition de transfert permanent. Endrick peut imaginer son avenir au Real Madrid, prévoyant uniquement un prêt à court terme pour obtenir plus de temps de jeu et se développer, également avec la Coupe du monde à venir.”

En conclusion, bien que le dossier Endrick soit complexe, l’OM semble avoir une carte à jouer dans ce mercato hivernal. Toutefois, la concurrence d’autres clubs européens et les exigences du joueur pourraient compliquer les négociations. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si l’OM parviendra à attirer ce talentueux attaquant brésilien.

Pierre Sage : « On ne se situera jamais en victime ou en outsider »

Alors que Lens s’apprête à accueillir l’Olympique de Marseille ce samedi soir pour l’un des chocs de la 10e journée de Ligue 1, Pierre Sage, l’entraîneur des Sang et Or, a livré ses impressions sur cette affiche très attendue. Interrogé sur la manière d’aborder un adversaire marseillais en pleine confiance, le technicien lensois a insisté sur l’ambition de son équipe et le respect qu’il porte au collectif phocéen.

À deux jours du match, Pierre Sage a d’abord balayé toute idée d’infériorité face à l’OM : « Je pense que vous avez compris ma position par rapport à ça : jamais on ne se situera en victime ou en outsider d’un adversaire. On essaiera toujours de jouer pour gagner. Donc oui, on aborde ce match avec de l’ambition, et je pense que cela donnera un match ouvert. »

Des propos qui confirment l’état d’esprit offensif et conquérant prôné par le coach lensois depuis son arrivée. Face à une équipe marseillaise de Roberto De Zerbi, réputée pour son pressing haut et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant, Lens entend répondre par l’intensité et le jeu.

Sage sait pourtant que la tâche s’annonce complexe. L’OM reste sur plusieurs prestations solides, même si la défaite face au Sporting hier est un coup d’arrêt, et s’appuie sur un effectif riche malgré quelques blessés.

« L’OM, une équipe avec du talent et une vraie variété offensive »

Interrogé sur les points forts de son adversaire, Pierre Sage a tenu à souligner la richesse du collectif marseillais : « La complexité de cet adversaire, c’est sa variété. Ils ont beaucoup de joueurs, quasiment un effectif doublé, même s’ils ont quelques blessés actuellement. Ils sont capables d’enchaîner Ajax puis faire un très bon match contre Metz. »

Le coach lensois a également insisté sur la qualité offensive du groupe marseillais : « C’est une équipe avec du talent et une vraie variété offensive, car leur coach aime bien alterner les organisations ou la répartition des joueurs dans une même structure pour poser des problèmes à l’adversaire. »

Sage s’attend donc à une opposition intense : « Je pense que cela va nous pousser à faire un grand match. Et comme je l’avais dit après le Paris FC, on aura à cœur d’en faire un beau, surtout devant notre public. »

Un discours ambitieux avant un Lens – OM qui promet une belle bataille tactique entre deux entraîneurs adeptes du jeu et de la prise d’initiative.

