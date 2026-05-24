Les 3 infos mercato OM de ce dimanche : Bentaleb visé, le “Mbappé” malin signe et un gardien pour remplacer Rulli ?

À l’approche du mercato estival, l’OM multiplie les pistes pour renforcer plusieurs secteurs clés de son effectif. Entre joueurs expérimentés, jeunes talents africains et opportunités à saisir à moindre coût, les dirigeants marseillais activent déjà plusieurs dossiers stratégiques. Voici les trois grandes informations OM du jour autour du mercato olympien.

Mercato OM : Une valeur sûre de Ligue 1 au poste de milieu ?

L’Olympique de Marseille surveille de près la situation de Nabil Bentaleb. En fin de contrat avec le LOSC Lille en juin prochain, le milieu international algérien pourrait devenir l’une des belles opportunités du marché estival en Ligue 1.

À 31 ans, l’ancien joueur de Tottenham sort d’une saison solide avec Lille, marquée par 26 matchs disputés et deux buts inscrits en championnat. Son profil expérimenté, sa qualité de relance et sa capacité à sécuriser l’entrejeu séduisent plusieurs clubs français, dont Marseille.

Dans un contexte financier encore surveillé du côté phocéen, recruter un joueur libre représente une solution particulièrement intéressante. L’OM cherche notamment à apporter davantage d’expérience à son milieu de terrain avant la saison prochaine, et le profil de Bentaleb coche plusieurs cases importantes.

Mais le dossier s’annonce concurrentiel. L’Olympique Lyonnais suit également le joueur avec attention. L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca apprécierait particulièrement le profil du milieu algérien qu’il connaît bien après leur passage commun à Lille.

En parallèle, plusieurs clubs étrangers seraient aussi positionnés, notamment en Turquie, au Qatar, en Arabie saoudite et en Angleterre. Malgré cette concurrence importante, le dossier reste considéré sérieusement en interne à Marseille, y compris par la future direction sportive appelée à travailler sous la houlette de Grégory Lorenzi.

Le choix final de Nabil Bentaleb pourrait donc rapidement devenir l’un des premiers feuilletons du mercato estival en Ligue 1.

Mercato : L’OM s’offre le “Mbappé” malien ?

L’OM poursuit également sa stratégie de recrutement tournée vers les jeunes talents africains. Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, le club marseillais serait tout proche de finaliser l’arrivée de Sékou Oumar Maïga, attaquant prometteur du Binga FC.

Âgé de seulement 23 ans, le buteur malien aurait convaincu les dirigeants olympiens après plusieurs semaines d’essai à Marseille. Rapide, percutant et efficace devant le but, Maïga s’est imposé comme l’une des révélations du championnat malien cette saison.

Surnommé “Mbappé” dans son pays pour ses qualités de vitesse et d’explosivité, l’attaquant a inscrit neuf buts cette saison avec le Binga FC. Des performances qui lui permettent de figurer parmi les meilleurs buteurs du championnat et qui lui ont valu une nomination aux Mali Football Awards.

Le joueur franchit également un cap sur le plan international puisqu’il a récemment été convoqué avec la sélection du Mali pour un match amical face à l’Iran prévu début juin.

D’après les dernières tendances, un accord serait en bonne voie pour un contrat de trois saisons avec l’Olympique de Marseille. Toutefois, le Binga FC souhaite conserver son attaquant jusqu’à la fin du championnat avant de finaliser définitivement son départ vers la France.

Ce dossier illustre parfaitement la volonté de l’OM de miser sur des profils à fort potentiel capables d’être développés sur le long terme tout en représentant une valeur sportive et économique intéressante pour l’avenir.

Mercato : L’OM a trouvé un bon plan au poste de gardien, mais…

Le chantier du poste de gardien pourrait également animer l’été marseillais. L’avenir de Geronimo Rulli suscite plusieurs interrogations, poussant l’OM à anticiper différents scénarios pour la saison prochaine.

Parmi les profils étudiés figure celui de Stole Dimitrievski, actuel gardien du FC Valence. À 32 ans, l’international macédonien possède une très solide expérience du football espagnol avec plus de 260 matchs disputés entre la Liga et la Segunda División.

Le portier nord-macédonien réalise une montée en puissance remarquée cette saison à Valence. D’abord remplaçant, il a finalement saisi sa chance après la blessure de Julen Aguirrezabala et s’est depuis imposé comme titulaire dans les cages valenciennes.

Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, y compris celle de l’OM qui apprécie particulièrement son leadership, sa régularité et son expérience du haut niveau.

Cependant, le dossier pourrait rapidement se compliquer pour Marseille. Le FC Valence disposerait d’une option permettant de prolonger automatiquement le contrat du gardien jusqu’en 2028. Les dirigeants espagnols souhaiteraient d’ailleurs activer cette clause très rapidement afin de sécuriser définitivement l’avenir de leur portier.

Pour cela, le club espagnol devrait verser une indemnité de 500 000 euros au joueur afin de valider cette extension automatique. Une situation qui pourrait obliger l’OM à explorer d’autres pistes si Valence décide effectivement de verrouiller son gardien dans les prochains jours.