Les 3 infos mercato OM de ce lundi : Bodmer dit non ! Greenwood et la rumeur d’un précontrat, et Summerville ciblé ?

L’Olympique de Marseille continue d’animer l’actualité du mercato avec plusieurs dossiers chauds en coulisses. Entre la succession de Mehdi Benatia, l’avenir incertain de Mason Greenwood et la piste offensive menant à Crysencio Summerville, les dirigeants marseillais préparent activement la prochaine saison. Voici les trois grandes infos OM du jour à retenir.

Mercato OM : Mathieu Bodmer ferme définitivement la porte à Marseille

Alors que l’OM poursuit sa réflexion autour de son futur directeur sportif après le départ annoncé de Mehdi Benatia, plusieurs noms ont circulé ces derniers jours. Parmi eux, celui de Mathieu Bodmer a rapidement été évoqué avant d’être balayé par l’intéressé lui-même.

Invité de l’émission Winamax FC, l’ancien milieu de terrain n’a laissé aucune place au doute concernant une éventuelle arrivée à Marseille. « Ça me flatte pas et ça m’a fatigué pendant 24 heures de devoir répondre aux gens qui pensaient que c’était faisable. Je suis d’une autre couleur. Il y a deux clubs où je ne peux pas aller : Marseille et le FC Rouen », a-t-il expliqué.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Olympique Lyonnais ou encore du LOSC Lille, Bodmer a donc clairement exclu toute collaboration avec l’OM. Une sortie médiatique qui met un terme aux rumeurs apparues ces dernières semaines autour du club phocéen.

Dans le même temps, Marseille continue d’avancer sur sa réorganisation interne. La piste menant à Grégory Lorenzi semble aujourd’hui tenir la corde pour reprendre la direction sportive du club.

Mercato OM : une étonnante rumeur venue de Turquie pour Mason Greenwood

Le dossier Mason Greenwood pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été marseillais. Alors que l’attaquant anglais avait récemment laissé entendre qu’il souhaitait poursuivre l’aventure à l’OM, une information venue de Turquie est venue relancer totalement les spéculations.

Selon le journaliste turc Zafer Ertas, Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe SK, aurait trouvé un préaccord avec Greenwood en vue d’un futur transfert vers Istanbul. Une révélation inattendue compte tenu de la saison réalisée par l’attaquant sous les couleurs marseillaises.

Auteur de 26 buts et 11 passes décisives en 45 rencontres toutes compétitions confondues, Greenwood s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif olympien cette saison. Ses performances attirent logiquement plusieurs clubs étrangers à l’approche du mercato estival.

Le dossier reste néanmoins particulièrement complexe. Ces dernières semaines, plusieurs estimations évoquaient un prix compris entre 60 et 70 millions d’euros fixé par les dirigeants marseillais. De plus, près de 40 % d’un futur transfert reviendraient à Manchester United, son ancien club.

Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’a été apportée ni par l’OM, ni par le joueur, ni par Fenerbahçe. Mais cette rumeur venue de Turquie relance clairement les interrogations autour de l’avenir de l’international anglais.

Mercato OM : Crysencio Summerville ciblé pour renforcer l’attaque

L’OM continue également d’explorer plusieurs pistes offensives pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Et un nouveau nom revient avec insistance ces dernières heures : Crysencio Summerville.

Selon le journaliste Nicolò Schira, le club marseillais suit de très près l’ailier néerlandais de West Ham United FC. Malgré une saison compliquée pour les Hammers, Summerville conserve une belle cote sur le marché grâce à ses qualités de percussion et sa polyvalence offensive.

Auteur de 5 buts cette saison en Premier League, l’ancien joueur de Leeds United FC plaît particulièrement aux recruteurs marseillais. Son profil rapide et explosif correspond aux besoins identifiés par la cellule sportive de l’OM, notamment dans l’optique d’un éventuel départ d’Igor Paixão.

L’intérêt marseillais confirme en tout cas la volonté du club de miser sur des joueurs déjà habitués à un niveau de compétition élevé. Reste désormais à savoir si l’OM aura les moyens financiers de convaincre West Ham dans ce dossier qui pourrait rapidement attirer plusieurs concurrents européens.