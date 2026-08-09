Les 3 infos mercato OM du jour : Gouiri s’interroge, Di Gregorio ciblé et une piste en Serie A

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste particulièrement animé. Amine Gouiri réfléchit à son avenir, la direction olympienne surveille Michele Di Gregorio pour le poste de gardien et le nom de Josh Doig apparaît de nouveau pour renforcer le couloir gauche. Voici les trois informations mercato OM de ce dimanche.

Gouiri en pleine réflexion sur son avenir

L’avenir d’Amine Gouiri reste incertain. Selon La Provence, l’attaquant algérien traverse actuellement une période de réflexion concernant la suite de son aventure à Marseille.

Gouiri serait très emballé par l’idée de travailler avec Bruno Genesio, mais les nombreux départs enregistrés depuis le début du mercato et l’absence de renforts alimenteraient ses interrogations.

L’OM doit encore vendre et un point doit prochainement être organisé entre les différentes parties afin de faire le point sur sa situation.

Cette réflexion intervient alors que L’Équipe faisait récemment état d’un intérêt pressant de Côme pour l’attaquant marseillais. Pour le moment, aucune offre ni aucun accord n’a été annoncé.

Michele Di Gregorio dans le viseur de l’OM

La direction marseillaise continue également de travailler sur la succession de Gerónimo Rulli.

Selon Tuttomercatoweb, l’OM fait partie des clubs intéressés par Michele Di Gregorio, gardien de la Juventus.

Valence suit également le dossier, mais le média italien indique que la Premier League serait actuellement en pole position pour accueillir le portier italien.

À ce stade, il est uniquement question d’un intérêt marseillais. Aucune proposition officielle ou négociation avancée avec la Juventus n’est évoquée.

L’OM multiplie donc les pistes pour trouver son futur numéro un, alors que plusieurs profils ont déjà été associés au club ces derniers jours.

Josh Doig, une ancienne piste relancée ?

Autre secteur surveillé : le poste de latéral gauche.

D’après le Daily Record, relayé par Tuttomercatoweb, Marseille s’intéresse à Josh Doig, défenseur écossais de 24 ans évoluant à Sassuolo.

Le nom du joueur est déjà connu à Marseille puisque l’OM avait tenté de le recruter en 2024, avant son arrivée à Sassuolo.

Auteur de 30 apparitions en Serie A la saison dernière, Doig dispose encore de deux années de contrat avec le club italien.

La concurrence est néanmoins présente puisque Sunderland et l’Olympiakos surveillent également sa situation.

Là encore, aucun contact avancé ou offre de l’OM n’est annoncé. Le dossier reste donc au stade de l’intérêt, mais confirme que Marseille continue d’explorer plusieurs marchés pour reconstruire son effectif avant la fermeture du mercato.