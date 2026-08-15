Les 3 infos mercato OM du jour : Timber très courtisé, Balerdi ciblé en Italie et une piste à 14 M€

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de s’animer dans les deux sens. Quinten Timber attire Besiktas et Porto, Bologne surveille Leonardo Balerdi tandis que l’OM s’intéresse au milieu argentin Santiago Hezze. Voici les trois informations mercato du jour.

Timber entre Besiktas et Porto

L’avenir de Quinten Timber pourrait rapidement devenir un dossier important pour l’OM. Selon le média turc Milliyet, Besiktas suit de très près le milieu néerlandais et aurait accéléré ses démarches. Ajansspor indique de son côté que le club stambouliote aurait déjà pris contact avec Marseille.

La concurrence vient également de Porto. Selon Sacha Tavolieri, le club portugais s’est renseigné auprès de l’OM et serait disposé à proposer entre 15 et 18 millions d’euros, sans qu’une offre officielle n’ait encore été transmise.

Marseille viserait environ 20 M€ pour Timber, recruté 4,5 M€ en janvier 2026. Une vente à ce niveau représenterait donc une importante plus-value.

Bologne pense à Balerdi, l’OM réclame 20 M€

Autre joueur susceptible de quitter Marseille : Leonardo Balerdi. Selon le Corriere di Bologna, Bologne s’intéresse au défenseur argentin de 27 ans.

Le club italien apprécie son profil pour renforcer sa défense, mais les exigences marseillaises constituent actuellement un obstacle. L’OM demanderait au moins 20 millions d’euros pour céder son défenseur.

Un montant qui serait pour l’instant difficilement accessible pour Bologne. Aucun accord n’est donc annoncé.

Santiago Hezze surveillé par l’OM

Dans le sens des arrivées, Marseille garde également un œil sur Santiago Hezze.

Selon Pete O’Rourke, l’OM suit le milieu défensif argentin de 24 ans évoluant à l’Olympiakos. Sa valeur est estimée à 14 millions d’euros par Transfermarkt.

La concurrence s’annonce toutefois importante puisque Villarreal, la Juventus et plusieurs clubs de Premier League surveillent également sa situation.

À ce stade, aucune offre marseillaise n’est annoncée. Comme l’a expliqué récemment Grégory Lorenzi, l’OM doit encore finaliser plusieurs ventes avant de pouvoir véritablement accélérer dans le sens des arrivées.