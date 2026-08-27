Les 3 infos OM de ce jeudi : Genesio se bat pour Paixao, Emerson sur le départ et Meslier ciblé !

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’OM reste au cœur de nombreux dossiers. Bruno Genesio tenterait de retenir Igor Paixao malgré l’offensive de Sunderland, Emerson Palmieri pourrait à son tour quitter Marseille et le club travaille toujours sur l’arrivée d’un gardien, avec Illan Meslier parmi les pistes actives. Voici les trois infos OM de ce jeudi 27 août 2026.

1. Genesio met la pression pour empêcher le départ de Paixao ?

Le dossier Igor Paixao est devenu l’un des plus sensibles de cette fin de mercato.

Le Brésilien aurait trouvé un accord avec Sunderland sur les conditions personnelles de son contrat, mais le club anglais doit encore convaincre l’Olympique de Marseille, qui a déjà repoussé une première proposition.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Bruno Genesio ferait tout son possible pour conserver son ailier. L’entraîneur olympien pousserait fortement en interne et serait même prêt à aller très loin pour empêcher son départ.

Un dossier particulièrement délicat alors que l’OM doit encore vendre et réduire sa masse salariale. Sportivement, Paixao s’est imposé comme l’un des gros motifs de satisfaction de la préparation estivale et son départ obligerait Marseille à trouver rapidement une solution pour le remplacer.

Sous contrat jusqu’en 2030, le Brésilien reste pour l’instant un joueur de l’OM et aucun accord entre Marseille et Sunderland n’est annoncé.

2. Emerson Palmieri, un autre cadre sur le départ ?

Un autre joueur important pourrait animer les dernières heures du marché.

Selon La Provence, Emerson Palmieri aurait des envies d’ailleurs et un départ du latéral gauche avant la fermeture du mercato ne serait désormais plus à exclure.

À ce stade, aucune offre concrète ni aucun accord avec un autre club n’a été annoncé. Mais dans un contexte où Marseille cherche toujours à diminuer sa masse salariale, la situation du défenseur est à surveiller.

Un départ d’Emerson constituerait toutefois une nouvelle perte importante pour Bruno Genesio, alors que l’effectif marseillais pourrait encore être profondément remanié d’ici la clôture du marché.

3. Meslier ciblé, Atubolu s’envole à Francfort

Enfin, ça bouge également au poste de gardien.

Depuis le départ de Gerónimo Rulli à Manchester City, Jeffrey De Lange a commencé la saison dans la peau du titulaire. Mais l’OM envisage toujours de recruter un gardien supplémentaire.

Selon Santi Aouna de Foot Mercato, Illan Meslier fait partie des pistes actives de Marseille.

« Illan Meslier est l’une des pistes actives de l’OM au poste de gardien en cette fin de mercato. Marseille doit encore dégraisser avant de pouvoir avancer concrètement sur ce dossier. »

Meslier, qui s’était notamment révélé à Leeds sous les ordres de Marcelo Bielsa, pourrait représenter une possibilité dans cette dernière ligne droite du mercato.

Dans le même temps, une autre piste s’est envolée. Selon Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne, Noah Atubolu va rejoindre l’Eintracht Francfort. Le club allemand a trouvé un accord avec Fribourg pour un prêt assorti d’une obligation d’achat de 13 millions d’euros.

Comme pour les autres dossiers marseillais, la situation reste donc conditionnée par les départs : l’OM doit encore dégraisser avant de pouvoir véritablement accélérer son recrutement.