Les 3 infos OM de ce jeudi : la nouvelle stratégie mercato, le message d’adieu de Greenwood, Aubameyang parti…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 16 juillet.
Info 1 :La nouvelle stratégie mercato du club !
Présenté officiellement ce mercredi 15 juillet à 11h30 à la Commanderie, aux côtés de Bruno Genesio et de Stéphane Richard, le directeur sportif Grégory Lorenzi s’est montré particulièrement franc sur l’état des finances du club et sur la manière dont il compte reconstruire l’effectif marseillais.
Recruter juste, sans reproduire la recette brestoise
Sur sa méthode de recrutement, Lorenzi a été clair : il ne s’agit pas de transposer telle quelle la méthode qui a fait ses preuves à Brest. Le directeur sportif veut miser sur des joueurs connaissant déjà l’exigence de la Ligue 1 et capables de répondre aux standards des compétitions européennes, tout en réussissant à dénicher des jeunes talents apportant une vraie plus-value au projet.
Il a insisté sur le fait que cet équilibre entre expérience et jeunesse ne se construit pas en un seul mercato, mais sur le moyen-long terme, prévenant que des mouvements trop nombreux et trop fréquents dans l’effectif finiraient par créer un déséquilibre néfaste pour le collectif.
Une identité collective avant les paris individuels
Au-delà des chiffres, Lorenzi a insisté sur la dimension humaine de son projet : il veut des joueurs qui se battent sur le terrain et auxquels les supporters peuvent s’identifier, plutôt que des paris coûteux et isolés. Un discours qui tranche avec certaines stratégies marseillaises des dernières saisons, souvent bâties sur des recrutements de prestige.
Grégory Lorenzi a également insisté sur l’importance de synergie pour construire un effectif qui sera compétitif : ” L’objectif est de construire un groupe, au-delà de cela, ce n’est pas sur un seul mercato. Un groupe se construit sur du moyen/ long-terme. Il faudra faire en sorte de trouver une certaine stabilité… ” Une déclaration qui expose clairement la nouvelle politique du trio Richard/Genesio/ Lorenzi pour ce nouveau cycle à l’Olympique de Marseille.
Des départs déjà actés pour soulager la masse salariale
Au-delà du discours, la politique de dégraissage voulue par Lorenzi s’illustre déjà concrètement sur ce début de mercato. Le dossier le plus emblématique reste celui de Mason Greenwood, transféré au Fenerbahçe pour environ 39 M€, dont 24 M€ nets pour l’OM une fois la part reversée à Manchester United déduite.
Autre mouvement significatif : le départ de Hamed Junior Traoré, prêté au Genoa avec une option d’achat supérieure à 8 M€. Recruté un an plus tôt pour 7,5 M€, l’international ivoirien n’était jamais parvenu à s’imposer à Marseille, freiné par les blessures, et son salaire pesait sur des comptes déjà sous tension. Ce prêt permet à l’OM de libérer de la masse salariale tout en conservant une perspective de plus-value si le Genoa lève l’option en fin de saison.
Plus récemment aujourd’hui, un autre joueur au salaire important est sur le point de plier bagage. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais devrait signer du côté de l’Espagne au Deportivo La Corogne pour 1.5M d’euros. Son départ permettra d’alléger un peu plus la masse salariale, lui qui percevait 350 000 euros par mois…
Des mouvements qui permettent au club olympien de commencer à assainir ses finances pour lancer sa politique de recrutement plus sereinement…
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Info 2 : Le message d’adieu de Mason Greenwood !
Officiellement transféré à Fenerbahçe, Mason Greenwood a pris le temps de remercier l’Olympique de Marseille et ses supporters. L’attaquant anglais a publié un message sur son compte Instagram quelques heures après l’officialisation de son départ, mettant un terme à deux saisons passées sous les couleurs olympiennes.
Greenwood remercie les supporters marseillais
Après l’annonce de son transfert vers Fenerbahçe, Mason Greenwood s’est adressé directement aux supporters de l’OM.
Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’attaquant anglais a tenu à remercier le club et le public marseillais pour son soutien au cours de son aventure en Provence.
« Alors que mon temps à l’Olympique de Marseille arrive à son terme, je voulais juste vous dire merci. Ce fut un vrai privilège de représenter ce club au cours des deux dernières saisons. »
Greenwood a également eu un mot pour les supporters olympiens, qu’il remercie pour leur accompagnement durant son passage à Marseille.
« Aux supporters, merci d’avoir été à mes côtés lors de toutes les étapes. Votre soutien représente tout pour moi et je vais emporter ces souvenirs à jamais avec moi. »
L’international anglais conclut son message en souhaitant le meilleur à son désormais ancien club.
« Je ne souhaite rien d’autre que du succès au club. Merci Marseille. »
Deux saisons sous le maillot de l’OM
Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood quitte l’OM après deux saisons passées sous les couleurs olympiennes.
L’attaquant de 24 ans s’est officiellement engagé avec Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 40 millions d’euros, hors bonus selon les différentes informations publiées ces derniers jours.
Son départ marque la fin d’un chapitre important du mercato marseillais, tandis que son message publié sur Instagram vient conclure son aventure à l’OM par des remerciements adressés au club et à ses supporters.
Info 3 : Aubameyang a quitté Marseille !
Le départ a été officialisé hier soir : Pierre-Emerick Aubameyang quitte à nouveau l’OM, cette fois pour l’Espagne et le Deportivo La Corogne ( tout juste promu en Liga). L’attaquant gabonais a pu saluer certains supporters, hier soir, avant de s’envoler pour l’Espagne.
Un mariage qui avait mal commencé
Arrivé libre à l’été 2023 en provenance de Chelsea pour remplacer le Chilien Alexis Sánchez, Pierre-Emerick Aubameyang a mis du temps à devenir le chouchou du Vélodrome. L’aventure marseillaise commence mal : il faut attendre octobre pour le voir inscrire son premier but en Ligue 1. Son manque de statistiques agace vite les supporters, qui en viennent à regretter le départ de son prédécesseur.
Mais Aubameyang fait preuve de résilience. Il renaît complètement en Europa League, où il inscrit un formidable triplé le 30 novembre 2023 face à l’Ajax, dans une rencontre à rebondissements conclue sur une victoire 4-3 des Olympiens. Ce succès arraché dans les arrêts de jeu lance définitivement son aventure marseillaise. Il termine sa première saison sur un bilan très satisfaisant et devient meilleur buteur de l’Europa League.
Un retour réussi
Revenu à l’OM l’été dernier après un an en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve Marseille avec ambition. Repositionné en doublure de luxe d’Amine Gouiri, il enchaîne rapidement les minutes après la blessure de l’Algérien en octobre 2025. Malgré son âge avancé, l’attaquant gabonais impressionne : il termine la saison avec 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues.
Un départ inévitable
Alors que l’OM doit vendre massivement pour réduire sa masse salariale, Pierre-Emerick Aubameyang devient le 4ᵉ joueur du top 10 des salaires marseillais à plier bagages. Sa rémunération, à hauteur de 350 000 euros mensuels, représentait une économie de 4,2 millions d’euros annuels pour un club scruté de près par la DNCG et l’UEFA. Le transfert est estimé à 1,5 million d’euros, et le joueur aurait refusé une offre turque du Çorum FK plus lucrative (3,5 M€ net) pour privilégier un retour en Liga.
Il rejoint ainsi Hamed Traoré, Mason Greenwood et Benjamin Pavard sur la liste des départs estivaux.
Au-delà du salaire difficile à gérer, l’âge de Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) a sans doute aussi pesé dans la balance. L’OM perd néanmoins un cadre du vestiaire : selon footMercato, Bruno Genesio aurait volontiers conservé l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund.
Hier soir, je suis allé dire au revoir à Pierre-Emerick Aubameyang avant son départ pour l’Espagne.
Je tiens surtout à le remercier d’avoir pris le temps de s’arrêter pour faire des photos avec nous. Par respect pour lui et sa famille, j’ai fait le choix de ne pas le filmer et de… pic.twitter.com/6M6AYXsonW
— Nico’ (@NicolasVodka) July 16, 2026
Avec les départs de Traoré, Greenwood et désormais Aubameyang, l’attaque marseillaise se retrouve sérieusement dégarnie à quelques semaines de la reprise du championnat. Amine Gouiri, tout juste remis de sa blessure, devra-t-il porter seul l’attaque olympienne en attendant des renforts ? Grégory Lorenzi et la direction sportive marseillaise ont désormais les coudées plus franches financièrement pour recruter, reste à savoir si l’OM saura transformer ces économies en réel renfort offensif avant le coup d’envoi de la saison. Une chose est sûre : le mercato phocéen est loin d’être terminé, et les regards se tournent maintenant vers les prochaines pistes évoquées en interne pour combler ce vide en attaque.