Les 3 infos OM de ce jeudi : la nouvelle stratégie mercato, le message d’adieu de Greenwood, Aubameyang parti…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 16 juillet.

Info 1 :La nouvelle stratégie mercato du club !

Présenté officiellement ce mercredi 15 juillet à 11h30 à la Commanderie, aux côtés de Bruno Genesio et de Stéphane Richard, le directeur sportif Grégory Lorenzi s’est montré particulièrement franc sur l’état des finances du club et sur la manière dont il compte reconstruire l’effectif marseillais.

Recruter juste, sans reproduire la recette brestoise

Sur sa méthode de recrutement, Lorenzi a été clair : il ne s’agit pas de transposer telle quelle la méthode qui a fait ses preuves à Brest. Le directeur sportif veut miser sur des joueurs connaissant déjà l’exigence de la Ligue 1 et capables de répondre aux standards des compétitions européennes, tout en réussissant à dénicher des jeunes talents apportant une vraie plus-value au projet.

Il a insisté sur le fait que cet équilibre entre expérience et jeunesse ne se construit pas en un seul mercato, mais sur le moyen-long terme, prévenant que des mouvements trop nombreux et trop fréquents dans l’effectif finiraient par créer un déséquilibre néfaste pour le collectif.

Une identité collective avant les paris individuels

Au-delà des chiffres, Lorenzi a insisté sur la dimension humaine de son projet : il veut des joueurs qui se battent sur le terrain et auxquels les supporters peuvent s’identifier, plutôt que des paris coûteux et isolés. Un discours qui tranche avec certaines stratégies marseillaises des dernières saisons, souvent bâties sur des recrutements de prestige.

Grégory Lorenzi a également insisté sur l’importance de synergie pour construire un effectif qui sera compétitif : ” L’objectif est de construire un groupe, au-delà de cela, ce n’est pas sur un seul mercato. Un groupe se construit sur du moyen/ long-terme. Il faudra faire en sorte de trouver une certaine stabilité… ” Une déclaration qui expose clairement la nouvelle politique du trio Richard/Genesio/ Lorenzi pour ce nouveau cycle à l’Olympique de Marseille.

Des départs déjà actés pour soulager la masse salariale

Au-delà du discours, la politique de dégraissage voulue par Lorenzi s’illustre déjà concrètement sur ce début de mercato. Le dossier le plus emblématique reste celui de Mason Greenwood, transféré au Fenerbahçe pour environ 39 M€, dont 24 M€ nets pour l’OM une fois la part reversée à Manchester United déduite.

Autre mouvement significatif : le départ de Hamed Junior Traoré, prêté au Genoa avec une option d’achat supérieure à 8 M€. Recruté un an plus tôt pour 7,5 M€, l’international ivoirien n’était jamais parvenu à s’imposer à Marseille, freiné par les blessures, et son salaire pesait sur des comptes déjà sous tension. Ce prêt permet à l’OM de libérer de la masse salariale tout en conservant une perspective de plus-value si le Genoa lève l’option en fin de saison.

Plus récemment aujourd’hui, un autre joueur au salaire important est sur le point de plier bagage. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais devrait signer du côté de l’Espagne au Deportivo La Corogne pour 1.5M d’euros. Son départ permettra d’alléger un peu plus la masse salariale, lui qui percevait 350 000 euros par mois…

Des mouvements qui permettent au club olympien de commencer à assainir ses finances pour lancer sa politique de recrutement plus sereinement…