Les 3 infos OM de ce jeudi : offre XXL à venir pour Greenwood, Lorenzi a identifié 5 joueurs à vendre, les raisons de la venue de Bruno Genesio…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 2 juillet.

Info 1 : l’Atlético de Madrid passe à l’offensive pour Greenwood, un transfert XXL se prépare ?

L’avenir de Mason Greenwood pourrait connaître un tournant décisif dans les prochains jours. Alors que l’Olympique de Marseille cherche à réaliser une vente majeure pour rééquilibrer ses finances, un nouveau prétendant de poids vient de se positionner sur le dossier. Selon les informations de L’Équipe, l’Atlético de Madrid s’intéresse très sérieusement à l’attaquant anglais.

Les Colchoneros auraient déjà entamé leurs premières démarches. Le club madrilène se serait renseigné aussi bien auprès de l’OM que de Manchester United, qui conserve 40 % des droits économiques du joueur dans le cadre de son transfert vers Marseille à l’été 2024. Une clause qui pourrait d’ailleurs avoir un impact important sur le montant réellement perçu par les dirigeants olympiens en cas de vente.

À Marseille, le prix est connu. L’OM réclame au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son meilleur buteur. Une somme qui permettrait au club de répondre en partie aux exigences financières de l’UEFA et de la DNCG, même si une partie du transfert reviendrait automatiquement à Manchester United.

Du côté de Madrid, Diego Simeone apprécierait particulièrement le profil de Greenwood. L’entraîneur argentin verrait en lui un attaquant capable d’apporter davantage d’efficacité devant le but, notamment si Julián Álvarez venait à quitter les Colchoneros cet été, une possibilité évoquée ces derniers jours.

L’Atlético n’est toutefois pas seul sur le dossier. L’AS Rome continue de suivre la situation de près, tandis que Fenerbahçe reste également à l’affût. Mais l’entrée en scène d’un club du calibre de l’Atlético pourrait bien redistribuer les cartes et offrir à l’OM une opportunité de réaliser la vente majeure qu’il attend depuis le début du mercato.

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Info 2 : Grégory Lorenzi lance le grand ménage, déjà 5 joueurs à exfiltrer !

Le mercato estival de l’OM entre dans une nouvelle phase. Désormais officiellement dirigé par Bruno Genesio, le club marseillais s’attèle à alléger son effectif, avec plusieurs joueurs placés sur la liste des départs afin de faciliter les mouvements de l’été et de préserver l’équilibre financier.

L’OM accélère sur les ventes après l’officialisation de Bruno Genesio

L’officialisation de Bruno Genesio sur le banc de l’OM marque le véritable coup d’envoi du mercato olympien. Si le nouvel entraîneur va progressivement façonner son effectif, la priorité du secteur sportif est d’abord de dégraisser un groupe jugé trop fourni.

Selon les informations de L’Équipe, Grégory Lorenzi, nouveau patron du sportif du club, travaille déjà activement sur ce chantier. Épaulé par son prédécesseur Medhi Benatia, le dirigeant a transmis à plusieurs agents une liste de joueurs susceptibles de quitter Marseille afin de leur trouver une nouvelle destination durant ce mercato.

Plusieurs joueurs invités à trouver un nouveau club

Toujours selon L’Équipe, plusieurs noms figurent sur cette liste. Il s’agit de Ulisses Garcia, Amine Harit et Neal Maupay, tous trois de retour de prêt, respectivement de Sassuolo, de Basaksehir et du Séville FC. Geoffrey Kondogbia ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang figurent également parmi les joueurs concernés par cette volonté de réduire l’effectif.

L’objectif est clair pour la direction de l’OM : générer des départs afin d’alléger la masse salariale et de dégager des marges de manœuvre pour la suite du mercato. D’après L’Équipe, Grégory Lorenzi souhaite éviter autant que possible des résiliations de contrat, considérées comme une solution de dernier recours pour offrir un peu d’oxygène à la trésorerie du club.

Cette stratégie intervient alors que le club phocéen prépare une nouvelle saison sous les ordres de Bruno Genesio. Avant d’enregistrer d’éventuelles recrues, la direction sportive entend donc avancer sur le dossier des ventes, un passage jugé prioritaire dans la construction du futur effectif marseillais.

Les prochaines semaines devraient permettre de savoir si les différents joueurs ciblés trouveront rapidement un nouveau point de chute, condition essentielle pour permettre à l’OM de poursuivre sereinement son mercato estival, conformément à la feuille de route fixée par sa nouvelle direction sportive. Les informations concernant cette première vague de départs potentiels ont été révélées par L’Équipe.

Info 3 :la raison qui a poussé Bruno Genesio à choisir Marseille malgré la Ligue des champions avec Lille…

La nomination de Bruno Genesio sur le banc de l’OM a surpris, alors que le technicien sortait de deux saisons réussies avec le LOSC, conclues par une qualification en Ligue des champions. Selon La Provence, son choix s’expliquerait en grande partie par un contexte devenu difficile en interne à Lille.

Des tensions avec Olivier Létang auraient pesé dans son départ

Officiellement nommé entraîneur de l’OM ce mercredi, Bruno Genesio s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en juin 2028. À 59 ans, il succède à Habib Beye, dont le départ a été acté la veille par la direction marseillaise.

L’arrivée de l’ancien entraîneur du LOSC a suscité des interrogations. Beaucoup s’étonnaient de le voir quitter un club qualifié pour la Ligue des champions afin de rejoindre l’OM, qui disputera la Ligue Europa lors de la saison 2026-2027.

Selon les informations de La Provence, les raisons de ce choix seraient avant tout liées à sa situation en interne à Lille. Le quotidien régional explique que les relations entre Bruno Genesio et le président Olivier Létang se seraient régulièrement révélées très tendues au cours de leur collaboration, même si elles se seraient quelque peu apaisées ces derniers mois.

Toujours selon La Provence, le dirigeant nordiste aurait été particulièrement impliqué dans le fonctionnement sportif du club. Plusieurs décisions prises lors des périodes de mercato n’auraient notamment pas été validées par le technicien, avec des recrues qui n’étaient ni attendues par son staff ni jugées adaptées à ses besoins.

Un nouveau contexte à construire avec l’OM

À Marseille, Bruno Genesio découvrira un environnement différent. Si l’OM devra également composer avec des contraintes économiques et la nécessité de générer des recettes sur le marché des transferts, l’organisation sportive marseillaise entend lui offrir des conditions de travail plus favorables.

Selon les éléments rapportés par La Provence, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard devraient œuvrer pour accompagner le nouvel entraîneur dans la construction de son effectif. Le technicien aura désormais la mission de maintenir l’OM parmi les équipes de tête en Ligue 1 tout en préparant une campagne ambitieuse en Ligue Europa.

Le choix de Bruno Genesio apparaît ainsi moins dicté par le niveau de compétition européenne que par la perspective d’évoluer dans un contexte de travail qu’il espère plus en adéquation avec ses méthodes. Les difficultés relationnelles évoquées par La Provence apportent un éclairage sur une décision qui avait surpris au moment de son officialisation.