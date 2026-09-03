Les 3 infos OM de ce jeudi : Richard s’explique, Cornelius relancé et nouvelle stratégie sur les salaires…

La situation économique de l’Olympique de Marseille reste au cœur de l’actualité ce jeudi 3 septembre 2026. Stéphane Richard a détaillé sur RMC les raisons du mercato sans recrue et la nouvelle ligne financière du club. Dans le même temps, Derek Cornelius pourrait encore quitter l’OM pour l’Arabie saoudite, tandis que la direction travaille sur une autre méthode pour réduire sa masse salariale. Voici les trois informations OM du jour.

1. Mercato, DNCG, Genesio, McCourt : les 5 points forts de l’interview de Stéphane Richard

Pour sa première grande prise de parole depuis la fermeture du mercato, Stéphane Richard a livré plusieurs explications importantes sur RMC.

Le président de l’OM a notamment reconnu l’ampleur des contraintes imposées par la DNCG :

« Le freinage que nous impose la DNCG est tellement brutal qu’il aurait fallu vendre quasiment toute l’équipe avant de pouvoir commencer à recruter. »

Richard affirme également que la masse salariale a déjà été réduite de 30 à 35 %, mais que les objectifs financiers ne sont pas encore totalement atteints.

Autre passage fort : la relation avec Bruno Genesio. Le président assure que l’entraîneur n’a jamais menacé de démissionner, tout en reconnaissant :

« On n’était pas loin du point de rupture. C’est sûr. »

Le dossier Igor Paixao aurait notamment cristallisé les tensions. Richard estime par ailleurs qu’il faudra au moins deux saisons pour retrouver un véritable équilibre financier.

Enfin, il a été catégorique sur Frank McCourt : « Le club n’est pas à vendre », même si l’arrivée de nouveaux partenaires au capital reste envisagée.

2. Mercato OM : Al-Ettifaq s’intéresse à Derek Cornelius

Le marché français est fermé, mais certains départs restent encore possibles.

Selon Fabrizio Romano, Al-Ettifaq s’intéresse à Derek Cornelius. Des premiers échanges auraient déjà eu lieu à l’approche de la fermeture du mercato saoudien.

« Après le blocage de l’accord avec Rayo Vallecano par l’OM le dernier jour des transferts, Al-Ettifaq est intéressé par le défenseur canadien Derek Cornelius. Des discussions initiales ont eu lieu à l’approche des derniers jours de la fenêtre des transferts saoudienne. »

Cornelius avait été proche de rejoindre le Rayo Vallecano avant que l’OM ne bloque finalement l’opération.

Un départ en Arabie saoudite permettrait encore à Marseille de réduire sa masse salariale, mais poserait également la question de la profondeur d’un effectif déjà considérablement réduit.

3. L’autre méthode de l’OM pour faire baisser sa masse salariale

L’OM ne compte pas uniquement sur les ventes pour poursuivre son assainissement financier.

Stéphane Richard a révélé que trois ou quatre joueurs disposant de salaires importants pourraient prolonger leur contrat tout en réduisant le coût annuel de leur rémunération.

« Des joueurs ont accepté de prolonger en réduisant le coût annuel. Ça va concerner 3 ou 4 joueurs. Forcément dans les gros salaires. Ces discussions sont engagées, j’ai un espoir raisonnable. »

L’objectif serait donc de lisser leur rémunération sur une durée contractuelle plus longue, afin de réduire immédiatement le poids de certains salaires sur les comptes du club.

Les noms d’Amine Harit et Nayef Aguerd sont notamment évoqués, même si Stéphane Richard n’a lui-même identifié aucun joueur.

Après un été marqué par de nombreux départs et aucune recrue, l’OM poursuit donc sa transformation économique. Et malgré la fermeture du mercato français, les mouvements et les négociations sont encore loin d’être totalement terminés.