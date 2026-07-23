Les 3 infos OM de ce jeudi : Valbuena chambre Genesio, Thauvin pour remplacer Greenwood, la pleine page de Greenwood adressée aux supporters…

Retrouvez les 3 informations de l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas rater ce jeudi 23 juillet.

Info 1 : Genesio à l’OM… cela fait bien rire cet ancien Marseillais !

Mathieu Valbuena soutient Bruno Genesio : l’ancien de l’OM voit le technicien réussir à Marseille

Alors que l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM suscite de nombreuses réactions, Mathieu Valbuena a livré un témoignage appuyé sur son ancien entraîneur. L’ex-meneur de jeu marseillais, qui a travaillé avec le technicien à Lyon, estime qu’il possède toutes les qualités pour réussir dans le contexte marseillais. Malgré le passé lyonnais de Bruno Genesio, Mathieu Valbuena se montre convaincu que son ancien coach est prêt à relever le défi olympien.

Mathieu Valbuena connaît bien Bruno Genesio

S’il est resté l’un des joueurs les plus emblématiques de l’OM entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena a également évolué sous les ordres de Bruno Genesio lors de son passage à Lyon. Cette collaboration permet aujourd’hui à l’ancien international français de s’exprimer avec un regard privilégié sur les qualités du technicien.

Interrogé par L’Équipe, Mathieu Valbuena a d’abord reconnu avoir été surpris par la perspective de voir Bruno Genesio rejoindre le club marseillais. « Je n’aurais jamais imaginé qu’il signe un jour à l’OM, lui, le Lyonnais ! Il m’a tellement chambré quand je suis arrivé à Lyon que j’ai le droit à mon tour », a-t-il confié avec humour.

Cette anecdote illustre la relation entretenue entre les deux hommes depuis leur passage commun à Lyon, tout en rappelant le contexte particulier d’un entraîneur historiquement identifié au club rhodanien.

Des qualités reconnues pour réussir à l’OM

Au-delà de cette plaisanterie, Mathieu Valbuena s’est montré particulièrement élogieux envers son ancien entraîneur. Selon lui, Bruno Genesio dispose de solides atouts pour s’imposer sur le banc de l’OM, notamment grâce à sa connaissance du championnat français.

« Bruno connaît très bien la Ligue 1, j’ai adoré travailler avec lui, j’ai le souvenir de super causeries. Il va aussi apporter de la sérénité », a expliqué l’ancien milieu offensif.

Pour Mathieu Valbuena, cette expérience du football français constitue un avantage important pour prendre les commandes d’un club aussi exposé que l’Olympique de Marseille.

L’humilité de Bruno Genesio mise en avant

L’ancien numéro 28 de l’OM a également insisté sur les qualités humaines de Bruno Genesio, un aspect qu’il juge essentiel dans un environnement où la pression est permanente.

« C’est quelqu’un de très humble, de très simple, dans le bon sens, je suis persuadé qu’il a les compétences pour réussir », a poursuivi Mathieu Valbuena.

Ces propos viennent renforcer l’image d’un entraîneur apprécié par plusieurs de ses anciens joueurs. Sans se prononcer sur les futurs résultats de Bruno Genesio à Marseille, Mathieu Valbuena estime que son ancien coach possède le profil, l’expérience de la Ligue 1 et les qualités humaines nécessaires pour relever le défi que représente le banc de l’OM.

Ce témoignage apporte ainsi un éclairage supplémentaire sur la réputation de Bruno Genesio, à travers les propos d’un ancien cadre marseillais qui a pu observer son travail au quotidien lors de leur collaboration à Lyon.

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Info 2 : Thauvin pour remplacer Greenwood ?

Sur RMC Sport, Walid Acherchour a relancé une idée qui fait rêver une partie du Vélodrome : et si Florian Thauvin, parti il y a plusieurs saisons, revenait porter le maillot marseillais ? Une hypothèse à la fois sentimentale et sportive, qui mérite qu’on s’y attarde.

Un attachement resté intact malgré les années

Walid Acherchour, lui, va plus loin et y voit une véritable preuve. Le consultant s’appuie sur un épisode resté relativement discret : lors d’un match entre Lens et l’OM à Bollaert la saison dernière, Thauvin aurait refusé de tirer un penalty face à son ancien club. Un geste que le journaliste interprète comme un signe éloquent : si le joueur s’est refusé à célébrer contre l’OM, c’est bien que l’attachement au club phocéen reste, selon lui, plus fort que la rivalité sportive du moment.

C’est cette conviction qui pousse Acherchour à relancer publiquement l’idée d’un retour : “Je lance une petite idée : retour de Florian Thauvin à l’OM. Est-ce que Florian Thauvin viendrait à l’OM ?” Une question qui, formulée ainsi sur un plateau de télévision, dépasse le simple exercice de style pour devenir une véritable relance médiatique — le genre de sortie qui, à Marseille, ne manque jamais de faire réagir supporters et observateurs du club.

Walid Acherchour sur @rmcsport : “Je lance une petite idée : retour de Florian Thauvin à l’#OM. Est-ce que Florian Thauvin viendrait à l’OM ? À droite à la place de Greenwood. Florian Thauvin, qui a refusé de tirer un penalty contre l’OM l’année dernière au stade Bollaert, si… pic.twitter.com/QkP3L2Euki — OManiaque (@OManiaque) July 23, 2023

Une idée entre bricolage tactique et pari sentimental

Au-delà du symbole, Acherchour ne s’arrête pas à une simple déclaration nostalgique : il esquisse un véritable scénario sportif. Selon lui, Thauvin pourrait venir s’installer sur le côté droit de l’attaque marseillaise, à la place de Mason Greenwood. Un positionnement qui, sur le papier, interroge autant qu’il intrigue. Les deux joueurs n’ont ni le même âge, Thauvin a désormais dépassé les 30 ans quand Greenwood est encore dans la force de l’âge ni le même style de jeu : l’Anglais mise sur la puissance, la percussion et la frappe de balle, quand l’ancien Marseillais a toujours davantage brillé par sa technique, ses appels et sa vision du jeu. Une différence de profil qui pose légitimement la question de la complémentarité, voire de la pertinence sportive d’un tel choix dans un secteur de jeu où l’OM semble aujourd’hui bien pourvu.

Le consultant imagine même la méthode pour convaincre l’ancien international français de revenir : un appel personnel, presque amical, plutôt qu’une offre purement contractuelle. “Si demain on lui dit : ‘Écoute mon copain, t’es leader de l’OM en Ligue Europa‘”, glisse-t-il, misant sur la corde sentimentale plutôt que sur l’argument financier. Une approche cohérente avec sa lecture de l’épisode du penalty : pour Acherchour, l’attachement de Thauvin à l’OM ne s’est jamais éteint, et il le résume sans détour : “Je pense que les Marseillais le prennent tous les jours aujourd’hui.”

Reste que cette idée se heurte à plusieurs réalités concrètes. D’un point de vue contractuel d’abord, Thauvin reste lié au Racing Club de Lens, qui n’aurait a priori aucun intérêt sportif à céder l’un de ses cadres à un concurrent direct de Ligue 1. D’un point de vue financier ensuite, l’OM traverse une période où la maîtrise budgétaire est devenue une priorité affichée, après plusieurs mercatos aux dépenses conséquentes pour des résultats jugés insuffisants. Un retour de Thauvin, aussi symbolique soit-il, devrait donc s’inscrire dans cette nouvelle logique de sobriété plutôt que dans un grand coup médiatique.

Info 3 : Mason Greenwood s’offre une pleine page pour les supporters !

Quelques jours après son départ pour Fenerbahçe, Mason Greenwood a tenu à adresser un ultime message aux supporters de l’OM. L’attaquant anglais a fait publier une lettre ouverte dans La Provence, dans laquelle il remercie le club, ses coéquipiers, le staff et les fans marseillais. Un hommage appuyé à son passage à Marseille, marqué notamment par l’atmosphère du Stade Vélodrome.

Un adieu officiel aux supporters de l’OM

Après l’officialisation de son transfert vers Fenerbahçe, Mason Greenwood a choisi de s’adresser directement aux supporters de l’Olympique de Marseille. Mardi, une pleine page intitulée « Le mot de Mason Greenwood » a été publiée dans le quotidien régional La Provence. Le message, signé de la main du joueur et accompagné du numéro 10 qu’il portait sous les couleurs marseillaises, marque la fin officielle de son aventure avec le club phocéen.

Dans cette lettre ouverte, l’ailier anglais revient sur son passage à Marseille et adresse ses remerciements à l’ensemble des personnes qui l’ont accompagné durant cette période. Il cite tour à tour le club, ses coéquipiers, le staff, mais réserve une place particulière aux supporters olympiens.

« Alors que mon aventure avec l’Olympique de Marseille touche à sa fin, je tenais à vous adresser un dernier message du fond du cœur. Au club, à mes coéquipiers, au staff, et surtout aux incroyables supporters de l’OM : merci de m’avoir accueilli dès le premier jour et de m’avoir soutenu tout au long de mon parcours ici. Votre soutien indéfectible a représenté bien plus que ce que les mots peuvent exprimer. Je n’aurais jamais pu accomplir tout cela sans vous. »

Le Stade Vélodrome au cœur de son hommage

Dans son message, Mason Greenwood insiste également sur ce qui l’a le plus marqué durant son passage à l’OM : l’ambiance du Stade Vélodrome. L’international anglais rend hommage à la ferveur des supporters marseillais, qu’il considère comme un élément majeur de son expérience sous le maillot olympien.

« Je n’oublierai jamais l’atmosphère unique du Vélodrome. Votre passion, votre énergie, vos chants et la fierté avec laquelle vous portez ce club font de ce stade l’un des lieux les plus exceptionnels du football. Porter ce maillot et représenter l’Olympique de Marseille a été un immense honneur. »

Ce passage met en avant l’attachement du joueur à l’environnement marseillais, quelques jours seulement après son départ vers le championnat turc.

Des souvenirs qui resteront liés à Marseille

Pour conclure sa lettre, Mason Greenwood affirme qu’il conservera un souvenir durable de son expérience à l’OM. L’attaquant évoque les liens créés durant son passage au club et assure que Marseille conservera une place importante dans sa carrière.

« Même si cette aventure s’achève aujourd’hui, les souvenirs, les amitiés et les expériences que j’emporte avec moi resteront gravés à jamais. L’Olympique de Marseille occupera toujours une place particulière dans mon cœur et, où que ma carrière me mène, je repenserai toujours à mon passage ici avec une immense fierté et une profonde gratitude. Merci pour tout. Allez l’OM. »

Avec cette lettre publiée dans La Provence, Mason Greenwood a ainsi choisi de tourner la page marseillaise en adressant un dernier hommage aux supporters de l’OM, au Stade Vélodrome et à l’ensemble du club, quelques jours après son transfert vers Fenerbahçe.