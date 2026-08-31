Les 3 infos OM de ce lundi 31 août : coup dur après Monaco, Genesio explique l’équation pour avoir 2 recrues et la Juve relance Højbjerg !

Voici les 3 infos OM de ce lundi 31 aout 2026 !

1. Genesio fait le point sur les blessés après Monaco

La défaite de l’OM à Monaco (2-0) a laissé quelques traces. Après la rencontre, Bruno Genesio a confirmé deux blessures à surveiller.

Geoffrey Kondogbia souffre d’une blessure musculaire, tandis que Tochukwu Nnadi a été victime d’une torsion du genou dans un duel. La durée de leur éventuelle indisponibilité n’est pas encore connue.

Concernant Angel Gomes, l’inquiétude est moindre puisqu’il s’agit simplement de crampes. Genesio a également précisé que la sortie d’Himad Abdelli était uniquement liée à un choix tactique.

« Kondo, pour une blessure musculaire. Et Tochukwu Nnadi, c’est plus une torsion au niveau du genou dans un duel. »

2. Mercato : Genesio explique l’équation pour recruter

À quelques heures de la fermeture du mercato, la situation reste extrêmement compliquée pour l’OM.

Bruno Genesio a reconnu que son effectif aurait besoin de renforts, mais Marseille doit encore réduire sa masse salariale avant de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues.

Le coach olympien a résumé très clairement l’équation :

« Il faudra qu’il y ait certainement 3 ou 4 joueurs qui nous quittent pour qu’on puisse enregistrer une ou deux arrivées a priori. »

Le départ de Leonardo Balerdi à l’AS Roma est réglé, mais l’OM doit encore trouver plusieurs portes de sortie s’il veut bouger dans le sens des arrivées avant la clôture.

3. Højbjerg vers un départ de dernière minute en Serie A ?

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg pourrait devenir l’un des dossiers chauds de cette fin de mercato.

Selon Foot Mercato, la Juventus Turin serait toujours intéressée par le milieu danois de 31 ans. D’après Sport Mediaset, le club italien pourrait tenter une dernière offensive malgré l’arrivée attendue de Pape Matar Sarr.

La Juve pourrait envisager une formule sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

Avec un salaire estimé par Foot Mercato à 500 000 euros mensuels, le départ de Højbjerg permettrait surtout à l’OM de réaliser une économie importante sur sa masse salariale et potentiellement de débloquer une partie de son mercato.

Le Danois avait déjà refusé une proposition de Newcastle. Reste désormais à savoir si l’intérêt italien peut le convaincre dans les toutes dernières heures.