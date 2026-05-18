Les 3 infos OM de ce lundi : Emerson cash sur son mercato, 15M€ pour Gouiri et Benatia remet un dernier tacle aux joueurs !

L’Olympique de Marseille boucle une saison frustrante entre regrets sportifs, tensions internes et premières rumeurs mercato. Après la victoire contre Rennes au Vélodrome, plusieurs acteurs du club ont pris la parole pour revenir sur les échecs de l’exercice 2025/2026. Entre l’avenir d’Emerson, l’intérêt de Galatasaray pour Gouiri et le coup de colère de Medhi Benatia, l’actualité olympienne reste particulièrement agitée.

OM : Emerson clarifie son avenir après Rennes

Malgré la victoire de l’OM face à Rennes au Vélodrome, la déception domine à Marseille après l’échec dans la course à la Ligue des Champions. Cinquièmes de Ligue 1, les Marseillais devront finalement se contenter de la Ligue Europa, à seulement deux points du top 4.

Après la rencontre, Emerson Palmieri s’est exprimé avec franchise sur cette saison compliquée. Le défenseur italien a reconnu la frustration du groupe et des supporters, tout en rappelant que l’équipe avait tenté de se battre jusqu’au bout.

« Nous voulions terminer le plus haut possible. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits à 100 % parce que la Ligue des Champions était notre objectif », a expliqué l’ancien joueur de Chelsea.

Emerson a également évoqué les nombreux regrets laissés par les points perdus au fil de la saison. Selon lui, cet échec doit toutefois servir de leçon afin de construire un OM plus solide l’an prochain.

Sur le plan personnel, le latéral gauche a aussi tenu à clarifier son avenir. Sous contrat avec Marseille, il a affirmé se sentir pleinement épanoui au club et souhaite poursuivre l’aventure.

« Je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. »

À 31 ans, l’international italien a particulièrement insisté sur l’atmosphère unique du Vélodrome, qu’il considère comme l’une des plus marquantes de sa carrière malgré des passages dans plusieurs grands clubs européens.

Mercato OM : une offre de 15 M€ pour Amine Gouiri ?

Arrivé lors du mercato hivernal 2025, Amine Gouiri attire déjà les convoitises à l’étranger. Selon le média turc Fotospor, Galatasaray suivrait de très près l’attaquant algérien en vue du prochain mercato estival.

Le club stambouliote avait déjà tenté un prêt cet hiver, refusé par les dirigeants marseillais. Mais cette fois, Galatasaray préparerait une offre estimée à 15 millions d’euros pour convaincre l’OM.

L’intérêt du champion de Turquie s’explique notamment par la possible succession de Mauro Icardi. Le profil polyvalent de Gouiri plaît énormément aux recruteurs turcs, capables d’évoluer aussi bien en pointe que sur les côtés.

Auteur d’une saison correcte avec 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’ancien Rennais conserve une belle cote sur le marché européen. Sa valeur est actuellement estimée autour de 20 millions d’euros, soit un montant proche de l’investissement réalisé par Marseille cet hiver.

Pour le moment, aucun accord n’a été officialisé et l’OM n’a pas communiqué sur les intentions du joueur. Le dossier pourrait néanmoins rapidement devenir l’un des sujets chauds du mercato marseillais.

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OM : Medhi Benatia règle ses comptes avec les joueurs

Malgré le succès contre Rennes, Medhi Benatia n’a pas masqué sa colère au moment de dresser le bilan de la saison olympienne. Le directeur sportif marseillais a livré un discours particulièrement dur envers certains joueurs de l’effectif.

Cinquième de Ligue 1, l’OM a terminé son exercice avec une qualification en Ligue Europa, bien loin des ambitions initiales du club. Pour Benatia, le principal problème de cette saison reste l’irrégularité chronique affichée par l’équipe.

« Quand tu portes ce maillot, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce genre de prestation », a-t-il lâché en évoquant certains matches ratés contre Nantes ou Lorient.

L’ancien international marocain regrette surtout le manque de leaders capables de remettre l’équipe sur les rails dans les moments difficiles. Il estime que le groupe avait largement le potentiel pour viser beaucoup plus haut. « Si on m’avait fait signer en début d’année pour finir troisième, j’aurais dit non. On voulait au minimum la deuxième place. »

Benatia a également rappelé les exigences particulières du club marseillais, où l’investissement total doit être permanent. « À l’OM, la moindre des choses est de toujours donner le maximum. Cette année, on ne l’a pas fait. »

Enfin, le dirigeant a clarifié son positionnement vis-à-vis du vestiaire, affirmant ne pas chercher à devenir proche des joueurs mais plutôt à imposer un cadre de travail strict avec le staff technique.

Des déclarations fortes qui traduisent les profondes tensions internes ayant marqué cette saison mouvementée à Marseille.