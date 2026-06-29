Les 3 infos OM de ce lundi : Greenwood refuse 3 clubs, nouveau maillot extérieur, McCourt impose une règle stricte…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 29 juin.

Info 1 :Mason Greenwood a refusé 3 grosses offres ? L’avenir de l’OM et de Mason Greenwood alimente de nouveau le mercato estival. Selon les dernières informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’attaquant anglais a repoussé plusieurs offres venues d’Arabie saoudite et Fenerbahçe reste actif dans ce dossier, avec des discussions qui se poursuivent. Mason Greenwood privilégie une piste européenne Le dossier Mason Greenwood continue d’occuper une place importante dans l’actualité du mercato de l’OM. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le journaliste Sacha Tavolieri affirme que l’international anglais « depuis sa fin de saison avec l’OM, a refusé de conséquentes propositions financières venues d’Arabie Saoudite », en rejetant successivement les approches d’Al Ahli SC, d’Al Qadsiah et d’Al-Diriyah. Toujours selon la même source, le joueur privilégie un projet sportif en Europe. Sacha Tavolieri précise également que, « comme expliqué le 11 juin, Fenerbahçe continue de croire en ce transfert et avance dans les discussions ». Cette information s’inscrit dans la continuité de ses précédentes révélations sur l’intérêt persistant du club stambouliote pour l’attaquant de l’OM. Un dossier majeur du mercato de l’OM À ce stade, aucun accord entre l’OM et Fenerbahçe n’a été officialisé. Plusieurs médias confirment toutefois que le club turc travaille toujours sur cette piste, même si les discussions autour d’une éventuelle indemnité de transfert restent un élément central des négociations. Selon différentes informations de presse, le club marseillais ne compte pas céder facilement son attaquant sous contrat et attend une offre à la hauteur de ses attentes financières. Cette évolution renforce néanmoins l’idée que Mason Greenwood pourrait quitter l’OM au cours de ce mercato estival. En refusant les offres très lucratives venues d’Arabie saoudite, le joueur semble privilégier la poursuite de sa carrière au plus haut niveau européen. Pour le club marseillais, ce dossier représente l’un des principaux enjeux du mercato, tant sur le plan sportif que financier.

Info 2 :Frank McCourt impose une règle stricte !

Deux semaines après l’ouverture du mercato estival, l’OM reste étonnamment discret sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le club marseillais ne recrutera aucun joueur avant d’avoir enregistré plusieurs départs, conformément à une consigne fixée par Frank McCourt.

OM mercato : les ventes avant tout

Le mercato estival est officiellement ouvert depuis deux semaines, mais aucun mouvement n’a encore été enregistré du côté de l’OM. Une situation inhabituelle pour un club engagé dans une profonde réorganisation avec l’arrivée d’un nouveau président, la nomination d’un nouveau directeur sportif et un changement d’entraîneur attendu.

Selon les informations dévoilées par le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, cette immobilité s’explique avant tout par le contexte financier. Le club phocéen doit d’abord boucler son exercice comptable au 30 juin tout en restant attentif aux exigences de l’UEFA et de la DNCG. Dans ces conditions, aucun recrutement ne devrait intervenir avant le début du mois de juillet.

Cette prudence se serait notamment illustrée par l’impossibilité pour l’OM de transmettre une offre pour le latéral gauche lorientais Arsène Kouassi, pourtant identifié parmi les profils suivis.

Frank McCourt fixe une ligne de conduite stricte

Toujours selon Fabrice Hawkins, les dirigeants marseillais appliqueraient strictement la consigne de Frank McCourt : aucune piste offensive ne sera concrétisée tant que plusieurs départs n’auront pas été officialisés. L’objectif est de réduire la masse salariale et de générer des recettes avant d’envisager l’arrivée de nouveaux joueurs.

Dans cette optique, plusieurs dossiers pourraient rapidement s’accélérer. Les situations de Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia sont particulièrement observées, ces joueurs figurant parmi les éléments susceptibles de permettre au club d’équilibrer ses comptes en cas de transfert.

Selon les informations de Fabrice Hawkins, les premiers mouvements sont espérés au début du mois de juillet. D’ici là, des discussions peuvent se poursuivre avec différents clubs et représentants, mais aucune signature n’est attendue avant que les premières ventes ne soient actées. Une stratégie qui confirme que le mercato OM sera d’abord conditionné par les sorties avant de pouvoir s’accélérer dans le sens des arrivées.

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Info 3 OM :le maillot extérieur 2026-2027 officiellement dévoilé !

L’Olympique de Marseille a levé le voile sur son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Conçue par Puma, la nouvelle tunique met à l’honneur l’identité méditerranéenne du club avec un design dominé par un bleu océan profond et des motifs inspirés des cartes marines.

Une mer. Mille histoires.

On est tous d’ailleurs.

Et on vient tous d’ici.

Bienvenue à 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗰𝗼𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗲́𝗲. 🛍️ Le nouveau maillot extérieur 2026/2027 est maintenant disponible dans les boutiques officielles du club, sur… pic.twitter.com/YHpUBWp1Xw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2026

L’OM officialise son nouveau maillot extérieur 2026-2027

Ce lundi matin, l’OM a présenté officiellement son deuxième maillot pour la saison 2026-2027. Après la révélation de la tunique domicile, le club marseillais poursuit le dévoilement de sa nouvelle collection en collaboration avec Puma.

Ce nouveau maillot extérieur de l’OM se distingue par une dominante de bleu océan profond, accompagnée d’un motif graphique directement inspiré des cartes marines et de la bathymétrie. Le choix de ce thème met en avant le lien historique entre Marseille et la Méditerranée, élément central de l’identité de la cité phocéenne.

À travers cette création, Puma poursuit sa volonté de proposer des équipements fortement ancrés dans l’environnement local. Après plusieurs collections faisant référence au patrimoine marseillais, l’équipementier allemand mise une nouvelle fois sur un design qui célèbre les paysages et l’univers maritime qui entourent la ville.

Une collection tournée vers l’identité marseillaise

Ce maillot extérieur de l’OM vient compléter la gamme des tenues prévues pour la saison 2026-2027. Il rejoint notamment le troisième maillot baptisé « Provence Lavender », dévoilé dans le cadre de la nouvelle collection.

Avec cette nouvelle tunique, l’Olympique de Marseille poursuit une stratégie de valorisation de son identité visuelle et territoriale à travers ses équipements officiels. Le choix d’un thème méditerranéen s’inscrit dans cette continuité, en mettant en avant un élément emblématique de l’histoire et de la culture marseillaises.

Les supporters pourront désormais découvrir cette nouvelle tenue avant de voir les joueurs de l’OM l’arborer lors des déplacements de la saison 2026-2027, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa.