Les 3 infos OM de ce lundi : reprise de l’entraînement, Genesio refuse la politique de loft, les dernières offres pour Greenwood…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 6 juillet.

Info 1 : reprise à la Commanderie, qui est présent et qui manque à l’appel ?

L’Olympique de Marseille lance officiellement sa préparation pour la saison 2026-2027 ce lundi. Selon L’Équipe, l’ensemble du groupe professionnel est attendu à la Commanderie, à l’exception des internationaux encore engagés en Coupe du monde. Une reprise marquée par la présence de plusieurs joueurs annoncés sur le départ.

Première journée de travail à la Commanderie

L’heure de la reprise a sonné pour les Olympiens. Selon L’Équipe, les joueurs de Bruno Genesio ont rendez-vous ce lundi matin à la Commanderie pour lancer la préparation estivale.

Comme chaque début de saison, cette première journée sera consacrée aux traditionnels examens médicaux et aux tests physiques avant les premières séances d’entraînement.

Seuls les joueurs encore retenus avec leur sélection nationale en Coupe du monde ne sont pas concernés par cette reprise.

Les joueurs de retour de prêt sont présents

Toujours selon L’Équipe, plusieurs joueurs qui avaient quitté Marseille sous la forme d’un prêt la saison dernière effectueront également leur retour à la Commanderie.

Le quotidien cite notamment Neal Maupay, Amine Harit, Angel Gomes et Faris Moumbagna, qui reprendront avec le reste du groupe en attendant que leur situation soit clarifiée durant le mercato.

Greenwood attendu malgré les discussions sur son avenir

La présence de Mason Greenwood sera également l’un des points d’attention de cette reprise.

Selon L’Équipe, l’entourage de l’attaquant anglais pousse en faveur d’un transfert vers Fenerbahçe. Le quotidien précise également que le joueur avait rendu les clés de sa maison à la fin de la saison et ne s’attendait pas forcément à revenir en Provence.

Pour autant, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs à ce stade. L’OM juge les conditions proposées par Fenerbahçe insuffisantes, ce qui contraint Greenwood à reprendre l’entraînement avec le groupe marseillais.

Un mercato toujours en mouvement

Cette reprise intervient alors que de nombreux dossiers restent ouverts du côté de l’OM. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club au cours des prochaines semaines, tandis que les dirigeants poursuivent leur travail sur le marché des transferts.

En attendant les premiers mouvements officiels, Bruno Genesio pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour entamer la préparation de la nouvelle saison, avec l’objectif d’évaluer l’ensemble de son effectif avant que le mercato ne s’accélère.

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Info 2 : pourquoi Bruno Genesio refuse la méthode des lofts pour gérer le mercato

A l’heure où plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille sont annoncés sur le départ, Bruno Genesio a fait un choix fort pour la reprise. Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur olympien ne prévoit pas de mettre les joueurs concernés à l’écart, une méthode qu’il avait déjà appliquée lors de son passage à Lille.

Une philosophie différente de ses prédécesseurs

Avec Bruno Genesio, l’OM change de méthode. Contrairement aux deux dernières intersaisons, marquées par la création de lofts pour les joueurs invités à quitter le club, le nouvel entraîneur souhaite travailler avec l’ensemble de son effectif tant que le mercato n’a pas rendu son verdict.

Selon L’Équipe, tous les joueurs, à l’exception des internationaux encore engagés en Coupe du monde, sont convoqués ce lundi à la Commanderie, y compris ceux dont l’avenir reste incertain.

Une méthode déjà éprouvée à Lille

Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio avait adopté la même approche lors de son passage au LOSC. La saison dernière, plusieurs joueurs que le club souhaitait voir partir avaient participé normalement à la préparation estivale. Le quotidien cite notamment Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb, qui se sont finalement imposés comme des éléments importants de l’effectif lillois au cours de la saison 2025-2026.

L’entraîneur avait en revanche connu une situation différente avec Edon Zhegrova. L’ailier kosovar, qui ne souhaitait pas prolonger son contrat, avait rejoint la réserve au début de l’été avant d’être transféré à la Juventus lors du dernier jour du mercato.

À Marseille, tous les dossiers restent ouverts

Selon L’Équipe, cette gestion s’explique également par la situation particulière de l’OM.

Le club doit réaliser plusieurs ventes durant le mercato estival, mais aucun joueur n’est officiellement écarté du groupe. Tous les éléments susceptibles de quitter Marseille poursuivront donc normalement leur préparation tant que leur avenir ne sera pas tranché.

Cette stratégie permet à Bruno Genesio de disposer d’un effectif complet pour le début de la préparation tout en laissant aux dirigeants le temps de mener les négociations sur les différents dossiers du mercato.

En choisissant de ne pas constituer de loft dès la reprise, le technicien lyonnais marque une rupture avec les méthodes utilisées ces deux dernières saisons à l’OM.

Info 3 : 30, 45 M€… les dernières infos italiennes sur les offres pour Mason Greenwood !

La Roma accélère dans le dossier Mason Greenwood. Selon plusieurs médias italiens, le club de la capitale est sur le point de transmettre une première offre importante à l’Olympique de Marseille. Les discussions auraient déjà avancé entre Gian Piero Gasperini et l’attaquant anglais, tandis que les dirigeants romains souhaitent désormais convaincre l’OM.

La Roma prépare une offre de 45 M€ pour Greenwood

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître une nouvelle accélération dans les prochaines heures. D’après La Gazzetta dello Sport, la Roma prévoit de transmettre d’ici demain une offre de 45 millions d’euros, bonus compris, à l’Olympique de Marseille afin de tenter de recruter l’attaquant anglais.

De son côté, Il Messaggero évoque également une offensive imminente du club italien. Selon le quotidien, la proposition romaine devrait être formulée cette semaine et pourrait atteindre 40 millions d’euros auxquels s’ajouteraient des bonus.

Les deux médias italiens s’accordent donc sur un point : la Roma est désormais prête à formuler une offre concrète pour tenter de convaincre les dirigeants marseillais.

Gasperini aurait convaincu Greenwood

Selon Il Messaggero, Gian Piero Gasperini se serait personnellement impliqué dans ce dossier. Le nouvel entraîneur de la Roma aurait contacté Mason Greenwood à plusieurs reprises afin de lui présenter son projet sportif.

Il Messaggero : Gian Piero Gasperini a contacté Mason #Greenwood à plusieurs reprises, l’attaquant est totalement convaincu par le projet de la Roma. Dans l’un des appels, le technicien lui a même demandé : “es-tu prêt à courir ?”. “Oui je suis prêt, je viens aussi pour marquer… pic.twitter.com/64FcvR3fBX — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 6, 2026

Le quotidien italien rapporte qu’au cours d’un de ces échanges, le technicien aurait demandé à l’attaquant : « Es-tu prêt à courir ? ». Greenwood lui aurait répondu en italien : « Oui, je suis prêt, je viens aussi pour marquer beaucoup de buts. »

Toujours selon Il Messaggero, le joueur serait désormais totalement convaincu par le projet romain.

L’OM attend une offre à la hauteur

La concurrence existe également sur ce dossier. Il Messaggero indique que l’Atlético de Madrid n’aurait proposé que 30 millions d’euros, une offre jugée insuffisante au regard des attentes de l’Olympique de Marseille.

Le quotidien précise également que Fenerbahçe aurait offert un salaire annuel de 7 millions d’euros à Mason Greenwood, sans pour autant satisfaire les exigences financières du club marseillais dans le cadre d’un éventuel transfert.

À ce stade, aucune offre officielle de la Roma n’a été annoncée par l’OM. Les informations publiées par La Gazzetta dello Sport et Il Messaggero font toutefois état d’une offensive imminente du club italien, qui semble aujourd’hui tenir la corde dans ce dossier.