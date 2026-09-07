Les 3 infos OM de ce lundi : Richard défend McCourt, Genesio ne savait pas et la stat’ inquiétante de De Lange…

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris FC (2-3), l’actualité olympienne reste particulièrement dense. Stéphane Richard a précisé le rôle de Frank McCourt et fixé les ambitions du club, Bruno Genesio a raconté un mercato beaucoup plus difficile qu’il ne l’imaginait et une statistique illustre les problèmes défensifs de l’OM. Voici les trois informations à retenir ce lundi 7 septembre 2026.

1 – OM : la mise au point de Stéphane Richard sur Frank McCourt

Avant la défaite de l’OM contre le Paris FC, Stéphane Richard s’est exprimé au micro de Ligue 1+. Le président marseillais a notamment évoqué l’implication de Frank McCourt, la nouvelle discipline financière du club et ses ambitions sportives.

« C’est lui qui prend les décisions »

Interrogé sur le rôle du propriétaire américain, Richard a été très clair :

« McCourt ? Il est très présent sur toutes les décisions. Il observe de près. C’est lui qui prend les décisions. »

Une déclaration qui confirme le poids central de Frank McCourt dans la stratégie de l’OM. L’actionnaire a notamment dû arbitrer les principaux dossiers d’un mercato marqué par une importante réduction des dépenses et l’absence totale de recrue.

La qualification européenne comme objectif

Stéphane Richard refuse désormais de promettre une qualification pour la Ligue des champions :

« Je ne veux pas être dans le discours “on ira en Ligue des champions”. Je n’ai pas envie d’avoir ce discours avec ce modèle économique. Il faut arrêter ça. »

Le président olympien fixe un objectif plus mesuré :

« On est ambitieux. On vise une qualification européenne, oui. »

Il insiste également sur la nécessité d’adopter un fonctionnement plus rigoureux :

« Je préfère parler de discipline que d’austérité. On doit avoir de la rigueur. »

Malgré un effectif fragilisé par les départs, Stéphane Richard s’attend à « une saison avec des surprises », avec un groupe mêlant joueurs confirmés, retours de prêt et jeunes éléments suivis par Bruno Genesio.

2 – Mercato OM : Genesio ne savait pas que la situation était aussi difficile

Également interrogé par Ligue 1+ avant OM–Paris FC, Bruno Genesio est revenu sur un été particulièrement éprouvant. L’entraîneur marseillais reconnaît avoir sous-estimé l’ampleur des contraintes financières du club.

« Je ne savais pas qu’on n’allait pas recruter »

Genesio ne cache pas sa surprise face au scénario du mercato :

« Je savais que la situation était compliquée, mais je ne savais pas qu’elle allait être aussi difficile. Je ne savais pas qu’on n’allait pas recruter. C’est la première fois que je le vis. Aucun club français ne l’a vécu depuis vingt ans. »

L’entraîneur rappelle également les nombreuses pertes subies par son effectif :

« On a perdu nos deux meilleurs buteurs, on a perdu notre gardien, on a perdu Medina. Des joueurs d’expérience. Mon rôle était d’alerter. Je ne suis pas venu pour jouer le milieu de tableau. »

Le technicien affirme néanmoins avoir été entendu par Frank McCourt :

« La chance que j’ai eue, c’est que j’ai été entendu ici. Le propriétaire m’a entendu, c’est lui qui arbitre. »

Højbjerg reste un leader du groupe

Genesio s’est également exprimé sur Pierre-Emile Højbjerg, qui a perdu le brassard de capitaine au profit de Timothy Weah.

« Je ne sais pas s’il peut redevenir capitaine. Je n’ai pas la réponse. Je n’en ai pas reparlé depuis. Ce n’est pas le plus important. »

Le Danois conserve toutefois une place centrale dans le vestiaire :

« Pierre a encore pris la parole ce matin. Il reste important. Il reste un capitaine de l’équipe. »

Enfin, Bruno Genesio a rappelé qu’il restait pleinement engagé, tout en fixant certaines limites :

« Je suis calme et serein. J’ai du sang-froid pour ce club. Mais il y a des limites. Si on franchit des limites… Si la confiance est respectée, ça se passe bien. »

Une sortie qui confirme que l’entraîneur a accepté de travailler dans un contexte très contraint, sans pour autant renoncer à défendre son autorité et ses ambitions sportives.

3 – OM : le chiffre inquiétant qui résume les difficultés de De Lange

Le début de saison de l’OM est déjà marqué par d’importantes fragilités défensives. Battu au Vélodrome par le Paris FC, Marseille a enregistré sa deuxième défaite en trois journées de Ligue 1.

Une statistique concernant Jeffrey de Lange résume les difficultés actuelles : le gardien néerlandais a encaissé 16 buts lors de ses huit apparitions en Ligue 1 avec l’OM, soit une moyenne de deux buts par match.

Ce bilan ne peut évidemment pas être imputé au seul portier. Les problèmes concernent l’ensemble du bloc défensif, régulièrement exposé par les pertes de balle, les déséquilibres et le manque de maîtrise collective.

Après la rencontre, Bruno Genesio a d’ailleurs pointé ces insuffisances :

« Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins. »

Un calendrier particulièrement difficile

Avec deux défaites en trois journées, l’OM doit rapidement retrouver davantage de solidité. La mission s’annonce d’autant plus délicate que les Marseillais vont désormais affronter successivement Rennes, Besiktas et le PSG.

De Lange et sa défense sont donc déjà sous pression. Pour rester dans la course aux places européennes, l’OM devra réduire le nombre d’occasions concédées et retrouver un équilibre collectif qui lui fait cruellement défaut depuis le début de la saison.