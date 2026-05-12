Les 3 infos OM de ce mardi : confirmé pour Balerdi, Rulli et Medina, deux entraineurs français libres et Greenwood veut rester ?

L’OM continue d’agiter l’actualité en ce début de semaine entre sélection internationale, grandes manœuvres en interne et dossier brûlant autour de Mason Greenwood. Trois informations majeures retiennent particulièrement l’attention des supporters marseillais ce mardi. Entre ambitions sportives, stratégie de reconstruction et déclarations fortes, Marseille prépare déjà l’avenir.

OM : C’est confirmé pour Balerdi, Rulli et Medina !

La sélection argentine poursuit sa préparation pour la Coupe du monde 2026. En attendant l’annonce officielle de la liste définitive des 26 joueurs retenus, Lionel Scaloni a dévoilé une présélection élargie de 55 noms. Une liste dans laquelle figurent trois joueurs de l’OM : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina.

Cette présence confirme l’importance grandissante du club marseillais au sein du groupe champion du monde en titre. Rulli reste régulièrement observé malgré une forte concurrence au poste de gardien, tandis que Balerdi semble désormais installé dans la rotation de l’Albiceleste après plusieurs convocations récentes.

L’intégration de Facundo Medina constitue également un signal fort. Arrivé récemment à Marseille, le défenseur continue de convaincre Lionel Scaloni, qui multiplie les essais avant de finaliser son groupe pour le Mondial 2026.

D’autres joueurs évoluant en Ligue 1 apparaissent aussi dans cette pré-liste, notamment Nicolas Tagliafico et Valentin Barco.

Parmi les grandes informations de cette annonce, Lionel Messi figure bien dans les plans du sélectionneur malgré les nombreuses interrogations autour de sa participation à la Coupe du monde 2026. À l’inverse, Paulo Dybala ne fait pas partie de cette présélection.

Mercato OM : Lorenzi arrive, deux entraîneurs français déjà évoqués

L’OM prépare un nouveau tournant stratégique avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Selon L’Équipe, l’actuel dirigeant du Stade Brestois 29 devrait prochainement rejoindre Marseille pour prendre en main le projet sportif olympien.

À Brest, Lorenzi a participé à la spectaculaire progression du club breton, passé de la Ligue 2 à une qualification historique en Ligue des champions. Toujours selon le quotidien sportif, il aurait également été approché par OGC Nice avant de privilégier le projet marseillais.

Dans ce contexte, le profil du futur entraîneur commence déjà à alimenter les discussions. L’OM souhaiterait désormais miser sur un technicien français connaissant parfaitement la Ligue 1 après plusieurs expériences avec des entraîneurs étrangers comme André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino ou encore Gennaro Gattuso.

Selon La Provence, deux noms ressortent particulièrement : Julien Stéphan et Bruno Génésio.

Le dossier Génésio semble notamment surveillé de près. Actuellement au LOSC Lille, le technicien arrive en fin de contrat et pourrait quitter le Nord dans les prochaines semaines. Son expérience européenne et sa connaissance du haut niveau correspondent au profil recherché par la direction olympienne.

Enfin, Éric Di Meco a récemment évoqué le nom de Christophe Galtier, aujourd’hui en poste au Neom SC. Aucune discussion officielle n’a toutefois été confirmée à ce stade.

Mercato OM : l’étonnante déclaration de Mason Greenwood sur son avenir !

Présent à Paris lors des Trophées UNFP, Mason Greenwood a pris la parole sur sa première saison à Marseille… mais aussi sur son avenir.

Auteur d’un exercice convaincant sous le maillot olympien, l’attaquant anglais figurait dans le onze type de Ligue 1. Une distinction qui vient récompenser ses performances malgré une saison parfois agitée collectivement pour l’OM.

« Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison », a expliqué Greenwood après la cérémonie.

Le joueur formé à Manchester United a également salué le niveau du championnat français : « La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. »

Mais c’est surtout sa déclaration sur son avenir qui retient l’attention. Alors que plusieurs rumeurs ont récemment évoqué des tensions internes et des interrogations autour de son comportement, Greenwood a envoyé un message fort aux supporters marseillais : « J’espère pouvoir rester ».

Une sortie remarquée qui pourrait rassurer une partie du public olympien, alors que son avenir restait particulièrement flou ces dernières semaines.