Les 3 infos OM de ce mercredi : Balerdi vers la Juve, le poste de gardien, accord trouvé avec le Fenerbahçe pour Greenwood ?

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 8 juillet.

Info 1 :Un gros club relance Leonardo Balerdi ?

Leonardo Balerdi continue d’attirer les convoitises. D’après les informations de JuventusNews24, le défenseur central de l’OM figure parmi les pistes étudiées par la Juventus pour renforcer son arrière-garde lors de ce mercato estival. Le média italien explique que le club turinois travaille actuellement sur plusieurs dossiers défensifs et que le nom de l’international argentin est toujours apprécié en interne. Déjà observé lors de précédentes fenêtres de transferts, le défenseur argentin ferait une nouvelle fois partie de la liste des candidats envisagés par les dirigeants bianconeri.

Un dossier lié à une autre opération…

Selon la même source, l’intérêt de la Juventus pourrait toutefois dépendre de l’évolution du dossier Muharemovic. En cas d’échec sur cette piste, le club italien disposerait d’une enveloppe supplémentaire pour se tourner vers d’autres profils, dont celui du capitaine marseillais.

La Juventus suivrait également Jhon Lucumí, mais les exigences financières de Bologne compliqueraient les discussions. Dans ce contexte, Leonardo Balerdi apparaît comme une alternative crédible aux yeux du club turinois.

Auteur d’une saison compliquée sous les couleurs olympiennes, Balerdi était malgré tout, un des cadres du vestiaire marseillais. Son expérience, sa qualité de relance et son leadership lui ont permis de s’imposer comme un élément important de l’effectif. Des qualités qui expliqueraient l’intérêt persistant de la Juventus.

Reste à savoir si cet intérêt débouchera sur une offensive concrète. Pour l’heure, aucun montant ni aucune négociation officielle n’ont filtré. Mais en Italie, la piste menant au défenseur argentin est bel et bien relancée.

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Les prochains jours décisifs…

JuventusNews24 affirme que les prochains jours pourraient être déterminants pour la stratégie défensive de la Vieille Dame. Si les dossiers prioritaires n’aboutissent pas, une accélération sur Leonardo Balerdi n’est pas à exclure. L’international argentin n’a pas pu honorer sa sélection pour la Coupe du Monde à cause d’une blessure.

À Marseille, Leonardo Balerdi fait partie des joueurs les plus susceptibles de quitter la cité phocéenne après 6 saisons passées au club. Le capitaine de l’OM dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et son départ serait décisif dans l’opération de renflouement des caisses.

Reste à savoir si l’histoire d’amour entre Leonardo Balerdi et la cité phocéenne touchera à sa fin cet été. Entre l’intérêt réel de la Juventus, la nécessité pour le club marseillais de dégraisser sa masse salariale, et l’attachement du joueur à un club où il s’est révélé, plusieurs scénarios restent envisageables. Une chose est sûre : le dossier Balerdi promet d’animer les prochaines semaines du mercato phocéen, et son dénouement pourrait bien dessiner les contours de la nouvelle défense marseillaise pour la saison à venir.

Info 2 : Ce consultant de l’Equipe voit « un gros chantier » au poste de gardien !

L’avenir du poste de gardien de but pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus sensibles de l’OM. Alors que les situations de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange alimentent les discussions du mercato, Jérôme Alonzo estime que remplacer le portier argentin serait loin d’être une mission simple.

Un poste qui pourrait être profondément remanié

Le chantier pourrait être important dans les cages marseillaises cet été. Ces dernières semaines, plusieurs informations font état d’un possible départ de Geronimo Rulli, tandis que sa doublure Jeffrey de Lange serait suivie par le club néerlandais de Twente.

Si ces mouvements venaient à se confirmer, l’OM devrait reconstruire presque entièrement son secteur des gardiens. Une perspective qui inquiète Jérôme Alonzo, ancien gardien professionnel et désormais consultant sur La Chaîne L’Équipe.

Jérôme Alonzo : « Gardien à Marseille, c’est un métier à part »

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Jérôme Alonzo a rappelé que le contexte marseillais rendait ce poste particulièrement exigeant. Selon lui, le profil recherché ne doit pas seulement répondre à des critères sportifs. « On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant 2 ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a fait. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier. On le redit chaque année, tu as un boulot qui est un boulot de gardien et tu as un autre boulot qui est gardien à Paris ou à Marseille. C’est un gros chantier », a déclaré le consultant sur La Chaîne L’Équipe.

Pour Alonzo, évoluer dans les buts de l’OM implique une pression particulière, comparable à celle du poste de gardien au Paris Saint-Germain. Au-delà des qualités techniques, le futur numéro un devra également être capable de gérer un environnement particulièrement exigeant.

L’OM face à un dossier stratégique

À ce stade, aucun départ n’a été officialisé par le club. En revanche, les différentes informations autour de l’avenir de Geronimo Rulli et de Jeffrey de Lange laissent penser que le secteur des gardiens pourrait évoluer au cours de ce mercato.

Si l’OM venait à perdre son gardien titulaire, le club devrait alors recruter un successeur capable de répondre aux attentes sportives mais aussi de s’adapter à la pression propre au Vélodrome. Un scénario que Jérôme Alonzo considère comme l’un des principaux chantiers de l’été pour les dirigeants marseillais.

Info 3 : Accord OM / Fenerbahçe pour Greenwood selon ce média turc !

Selon le média turc Fanatik, Fenerbahçe aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Mason Greenwood. Le club stambouliote préparerait désormais l’arrivée de l’attaquant anglais afin de finaliser l’opération dans les prochains jours. À ce stade, cette information n’a toutefois pas été confirmée par l’OM ni par d’autres sources concordantes.

Fanatik annonce un accord à 45+5 millions d’euros avec l’OM

🟡🔵 Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile 45+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. 45 milyon Euro’luk bonservis bedeli, Fransız ekibine vadeli bir şekilde ödenecek. 🔹 Mason Greenwood ile yıllık 11 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşma sağlayan… pic.twitter.com/XCZFWVoeb4 — Fanatik (@fanatikcomtr) July 8, 2026

Le dossier Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato estival. Cette fois, c’est Fanatik qui affirme que Fenerbahçe est parvenu à un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’attaquant anglais.

Selon le média turc, le montant de l’opération atteindrait 50 millions d’euros, sous la forme d’une indemnité fixe de 45 millions d’euros, complétée par 5 millions d’euros de bonus. Fanatik précise également que la partie fixe serait réglée de manière échelonnée par le club stambouliote.

Si cette information se confirme, Fenerbahçe franchirait une étape importante dans un dossier qui semblait jusque-là encore ouvert, plusieurs médias italiens expliquant ces dernières heures que le club turc n’avait pas encore répondu aux exigences financières de l’OM.

Un contrat de quatre ans attendrait Greenwood

Toujours selon Fanatik, Fenerbahçe aurait également trouvé un terrain d’entente avec Mason Greenwood. Le média évoque un contrat de quatre saisons, assorti d’un salaire annuel de 11 millions d’euros.

Le club turc souhaiterait faire venir l’attaquant anglais à Istanbul d’ici la fin de la semaine afin de procéder à la signature officielle des contrats. D’après Fanatik, Greenwood rejoindrait ensuite directement le stage de préparation de Fenerbahçe en Autriche.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’est venue appuyer ces informations. Ni l’Olympique de Marseille, ni Fenerbahçe, ni le clan Greenwood ne se sont exprimés publiquement sur un éventuel accord.

Le dossier reste donc à suivre, d’autant que plusieurs médias italiens faisaient encore état, ces dernières heures, de négociations toujours en cours autour de l’avenir de l’attaquant marseillais. De plus, l’OM aurait fixé comme montant minimum 55M€…