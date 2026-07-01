Les 3 infos OM de ce mercredi : Bruno Genesio officialisé, ses premiers mots, le départ de Traoré se précise…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 1er juillet.

Info 1 : Officiel pour Bruno Genesio !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi 1er juillet 2026 la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de son équipe première. Le technicien français prend immédiatement ses fonctions et ouvre un nouveau cycle sportif voulu par le club afin de renforcer durablement sa compétitivité sur la scène nationale et européenne.

Bruno Genesio prend les commandes de l’OM

C’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille a annoncé ce mercredi 1er juillet 2026 la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien français débute sa mission dès aujourd’hui, dans le cadre du nouveau projet sportif porté par le club marseillais.

À travers cette nomination, l’OM affirme sa volonté de poursuivre son développement et de renforcer sa compétitivité au plus haut niveau. Le club souligne avoir été convaincu par l’expérience de Bruno Genesio, sa connaissance du jeu, son exigence quotidienne ainsi que sa capacité à construire des équipes performantes sur la durée.

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Un entraîneur expérimenté pour ouvrir un nouveau cycle

Né en 1966, Bruno Genesio a disputé plus de 200 rencontres en première et deuxième division françaises durant sa carrière de joueur avant de se tourner vers le métier d’entraîneur. Il prend les rênes de l’équipe première de Lyon en décembre 2015 alors que le club occupe la neuvième place de Ligue 1. À l’issue de cette première saison, son équipe termine vice-championne de France et obtient une qualification directe pour la Ligue des champions.

Resté à Lyon jusqu’à l’été 2019, Bruno Genesio décroche deux nouvelles qualifications pour la Ligue des champions (2017-2018 et 2018-2019) ainsi qu’une qualification pour la Ligue Europa (2016-2017). Il poursuit ensuite sa carrière au Beijing Guoan, en Chine, avant de rejoindre le Stade Rennais, où il est désigné meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022.

Plus récemment, Bruno Genesio a confirmé ses qualités sur le banc du LOSC. Lors de la saison écoulée, il a conduit le club nordiste à une place sur le podium de Ligue 1. Avec plus de 300 matches dirigés dans l’élite française et 79 rencontres de coupe d’Europe à son actif, il présente un parcours reconnu au niveau national comme continental.

En confiant les clés de son équipe première à Bruno Genesio, l’Olympique de Marseille ouvre officiellement une nouvelle étape de son projet sportif. Le technicien français aura désormais la responsabilité de conduire l’OM dans ses prochains objectifs sportifs, avec l’ambition affichée par le club de s’installer durablement parmi les formations les plus compétitives du football français et européen.

Info 2 : les premiers mots de Bruno Genesio, nouveau coach de l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur, Bruno Genesio, à travers un communiqué publié sur son site officiel. Le technicien français a livré sa première réaction, évoquant les raisons de son choix, ses ambitions et son envie de débuter rapidement ce nouveau chapitre avec le club phocéen.

Bruno Genesio affiche ses ambitions avec l’OM

L’Olympique de Marseille a lancé une nouvelle étape de son projet sportif en officialisant la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur. Dans le communiqué publié par le club, le technicien français explique avoir été convaincu par la vision présentée par les dirigeants marseillais et par l’ampleur du défi qui l’attend. Cette prise de parole constitue sa première déclaration officielle depuis son arrivée sur le banc olympien.

Bruno Genesio a déclaré : « J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l’Olympique de Marseille. »

Dans cette intervention, le nouvel entraîneur met en avant le poids historique de l’OM, l’importance de son public et la confiance accordée par les dirigeants du club, notamment Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

Une nouvelle dynamique pour l’Olympique de Marseille

Cette officialisation intervient dans un contexte de réorganisation du club, marqué par un changement d’entraîneur et une volonté affichée de bâtir un nouveau cycle sportif. Le départ de l’ancien coach a été officialisé avant l’annonce de l’arrivée de Bruno Genesio, permettant au club d’ouvrir une nouvelle page de son projet.

Le nouvel entraîneur indique vouloir rapidement entamer son travail avec le groupe afin de construire un effectif en adéquation avec les ambitions de l’Olympique de Marseille. Son discours s’inscrit dans une logique de reconstruction et de préparation de la saison à venir, sans annoncer d’objectifs chiffrés ni de changements sportifs précis à ce stade.

Avec cette première déclaration officielle, Bruno Genesio pose les bases de son arrivée à la tête de l’OM, en mettant l’accent sur le défi sportif, l’identité du club et la volonté de répondre aux attentes de l’institution et de ses supporters.

Info 3 OM : Ca se confirme pour Hamed Junior Traoré !

Le dossier Hamed Junior Traoré continue d’évoluer dans le sens d’un départ de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, les discussions avec Genoa progressent et un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur sur les termes de son futur contrat.

Hamed Junior Traoré vers un départ de l’OM

Le mercato estival pourrait déjà marquer la fin de l’aventure marseillaise de Hamed Junior Traoré. Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a seulement un an, le milieu offensif ivoirien se rapproche désormais d’un départ vers le club italien de Genoa.

Le journaliste spécialisé dans le mercato Nicolò Schira confirme que les négociations avancent dans ce dossier. Il indique notamment : « Les négociations avancent bien pour Hamed Junior Traoré vers Genoa. Accord sur les termes personnels pour un contrat jusqu’en 2031 (1+4). Genoa souhaite le recruter en prêt avec option d’achat ; tandis que l’Olympique de Marseille exige une obligation d’achat sous certaines conditions. »

Cette information confirme que les discussions portent désormais sur la formule du transfert plutôt que sur la volonté du joueur, qui aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le club de Serie A concernant son futur contrat.

🚨 Excl. – Talks are progressing well for Hamed Junior #Traorè to #Genoa. Agreed personal terms for a contract until 2031 (1+4). Genoa want to sign him on loan with the option to buy; while #OlympiqueMarseille ask an obligation upon reaching certain conditions. #transfers #OM… https://t.co/X9uxGzYbNv — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2026

Une divergence sur la formule du transfert

À ce stade, le principal point de négociation concerne les modalités de l’opération entre Genoa et l’Olympique de Marseille. D’après Nicolò Schira, le club italien privilégie un prêt assorti d’une option d’achat, tandis que l’OM souhaite sécuriser une obligation d’achat, activable sous certaines conditions.

Cette différence de position n’empêche pas les discussions de progresser, mais elle reste l’élément central à résoudre avant une éventuelle officialisation. Aucune annonce n’a pour l’instant été effectuée par les deux clubs.

Si l’opération venait à se concrétiser, Hamed Junior Traoré quitterait l’OM seulement un an après son arrivée. Pour l’heure, les informations disponibles indiquent que les négociations se poursuivent entre les deux formations, avec un accord déjà trouvé entre le joueur et Genoa sur les conditions personnelles de son engagement.